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टक्कर मार भाग रही अवैध शराब की गाड़ी के पीछे पड़े MLA डोडियार, पुलिस थाने में दिया धरना

सैलाना विधायक कमलेश डोडियार ने पीछा कर पकड़ी अवैध शराब ले जा रही गाड़ी. पुलिस द्वारा कम मात्रा दिखाने पर पारा गर्म.

MLA Kamlesh Dodiyar protest
सैलाना पुलिस थाने में धरने पर बैठे विधायक कमलेश्वर डोडियार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : सैलाना के झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार फुल एक्शन मोड में हैं. कभी वह झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ते हैं तो कभी अवैध खनन करने वालों के डंपर पकड़ने मौके पर पहुंच जाते हैं. विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मंगलवार को सड़क पर टक्कर मारकर भाग रही बोलेरो को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया. वाहन में शराब की पेटियां नहीं मिलने पर विधायक डोडियार ने आरोप लगाया कि वाहन चालक शराब दुकान पर अधिक मात्रा में शराब की पेटियां खाली कर आया है.

विधायक डोडियार डेढ़ घंटे तक बैठे धरने पर

शराब दुकान एवं बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने की मांग को लेकर सैलाना विधायक थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए. तेज धूप में धरने पर बैठे विधायक को मनाने के लिए थाना प्रभारी पिंकी आकाश को खासी मशक्कत करना पड़ी. सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने के आश्वासन के बाद विधायक ने डेढ़ घंटे के बाद धरना समाप्त कर दिया.

विधायक डोडियार डेढ़ घंटे तक बैठे धरने पर (ETV BHARAT)

विधायक के सहयोगी के वाहन को मारी टक्कर

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के सहयोगी के वाहन को एक बोलेरो वाहन टक्कर मार दी और वह फरार हो गया. सूचना मिलने पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने टक्कर मारने वाली बोलेरो का पीछा किया, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. लेकिन उसमें शराब की पेटियां नहीं मिली. आरोप है कि वाहन चालक ने पूछताछ में बताया कि 4 पेटी शराब उसने शराब दुकान पर छोड़ी है. पुलिस ने 4 पेटी शराब जब्त कर ली.

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इसे अधूरी कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया "जिस बोलेरो का पीछा किया गया, उसमें ज़ब्त की गई मात्रा से कहीं अधिक शराब भरी हुई थी, जिसे बाजार क्षेत्र से होते हुए बस स्टैंड स्थित एक अन्य शराब दुकान पर छुपाया गया है."

सीसीटीवी फुटेज की जांच पर माने डोडियार

थाना परिसर में धरने पर बैठे विधायक ने मांग की की बाजार क्षेत्र एवं शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पुलिस सारी अवैध शराब को जब्त करे. करीब डेढ घंटे तक चले इस धरने प्रदर्शन के बाद विधायक को बाजार क्षेत्र और शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने का आश्वासन दिया गया, इसके बाद विधायक धरने से हटने को राजी हुए.

इस मामले में सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश का कहना है "जब्त किए गए बोलेरो वाहन में पहले शराब नहीं थी. वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने 4 पेटी बियर का परिवहन करना स्वीकार किया, जिसे शराब दुकान पर वाहन चालक द्वारा छोड़ा गया था. वाहन चालक की निशानदेही पर 4र पेटी बियर जप्त की गई हैं. विधायक जी को आशंका थी कि अधिक मात्रा में शराब का परिवहन हो रहा था, जिसके लिए संबंधित दुकान और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है."

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