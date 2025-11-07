ETV Bharat / state

सैलाना के पूर्व विधायक लाहलिंग देवदा का निधन, घर के बाहर टहलते समय बाइक ने मारी थी टक्कर

लाहलिंग देवदा बुधवार शाम अपने गांव छावनी भाभर में सड़क पर टहल रहे थे. उसी दौरान एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी थी. जिससे उन्हें चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई थी. परिजन उन्हें रतलाम के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें गुजरात के बड़ौदा ले जाया गया था. शुक्रवार शाम उपचार के दौरान लाहलिंग देवदा का बड़ौदा में निधन हो गया.

रतलाम: सैलाना क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता लाहलिंग देवदा का सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. 70 वर्षीय देवदा 1993 में सैलाना से कांग्रेस के टिकिट पर विधायक बने थे. उन्होंने सैलाना के कद्दावर नेता प्रभुदयाल गहलोत को चुनाव हराया था. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक गांव छावनी भाभर में किया जाएगा.

आदिवासी अंचल में शोक की लहर

ठेठ आदिवासी अंदाज और सरल व्यक्तित्व के लाहलिंग देवदा के निधन से पूरे आदिवासी अंचल में शोक की लहर है. पूर्व विधायक के भतीजे लक्ष्मण देवदा ने बताया कि "उनके बड़े पिताजी सड़क किनारे टहल रहे थे. तभी बजाना की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. इसके बाद उन्हें पहले रतलाम और फिर बड़ौदा ले जाया गया था लेकिन शुक्रवार की शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई."

ब्रेन हेमरेज से हुआ निधन

उनके पुत्र मान सिंह ने बताया कि "दुर्घटना की वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसके बाद बड़ौदा में निधन हुआ है. अंतिम संस्कार शनिवार को पैतृक गांव छावनी भाभर में किया जाएगा. बाजना थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी वाहन चालक को हिरासत में लिया है."

दिग्विजय सिंह के थे करीबी

लाहलिंग देवदा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते थे. 1993 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सैलाना के कद्दावर नेता प्रभुदयाल गहलोत के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव जीतकर विधायक बने थे. 1998 में भी उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था लेकिन निर्दलीय प्रभुदयाल गहलोत ने उन्हें हरा दिया था. 1996 में दिलीप सिंह भूरिया के साथ वह भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन कुछ समय बाद वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे.