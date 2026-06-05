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सैलाना SDM ऑफिस में राजस्व समस्याओं का ऑन द स्पॉट फैसला, हर बुधवार को सुशासन दिवस

रतलाम के सैलाना ब्लॉक में एक हॉल में बैठ रहे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

SAILANA BLOCK GOOD GOVERNANCE DAY
सैलाना SDM ऑफिस में राजस्व समस्याओं का ऑन द स्पॉट फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: बारिश का मौसम आते ही खेत की सीमा और रास्ते संबंधित विवाद अचानक से बढ़ जाते हैं, जो बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं. ऐसे में यदि आवेदकों को त्वरित समाधान मिल जाए तो बेवजह के विवादों से बचा जा सकता है. इसी तरह की पहल की शुरुआत रतलाम के सैलाना ब्लॉक में की गई है. यहां राजस्व विभाग से संबंधित सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट फैसला किया जा रहा है.

सैलाना ब्लॉक में हर बुधवार को सुशासन दिवस

प्रदेश के कई जिलों में जनसुनवाई के लिए परेशान हो रहे आवेदकों के द्वारा हंगामा करने और आत्महत्या के प्रयास किए जाने की घटनाएं बीते दिनों सामने आई हैं. लेकिन यदि खेत की सीमा, रास्ता और अतिक्रमण संबंधित छोटे-मोटे झगड़ों का समाधान सभी पक्षों को एक साथ लेकर कर दिया जाए तो विवाद और खूनी संघर्ष जैसी स्थिति से बचा जा सकता है. कुछ इसी तरह की पहल की शुरुआत सैलाना ब्लॉक में हर बुधवार को सुशासन दिवस मनाकर की जा रही है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल समाधान का प्रयास (ETV Bharat)

एसडीएम ऑफिस में ऑन द स्पॉट फैसला

सैलाना ब्लॉक में एक ही हाल में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ब्लॉक के सभी पटवारी एक ही जगह पर शिविर लगाकर लोगों के आवेदनों का तत्काल निराकरण कर रहे हैं. सभी अधिकारी और कर्मचारी एक साथ बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.

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सैलाना ब्लॉक में हर बुधवार को सुशासन दिवस (ETV Bharat)

इस मामले में शिकायतकर्ता और दूसरे पक्ष को मौके पर बुलाकर सुना जाता है और स्थानीय पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर समस्या का समाधान किया जा रहा है. वर्तमान में जमीन विवाद की समस्या अधिक संख्या में पहुंच रही हैं इसके लिए प्रतिदिन राजस्व विभाग के अधिकारी बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान तत्काल कर रहे हैं.

'दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल समाधान का प्रयास'

सैलाना तहसीलदार कुलभूषण शर्मा ने बताया, "यहां हर बुधवार को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जिसमें एक ही हॉल में 40 से 45 पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार , राजस्व निरीक्षक और एसडीएम बैठकर तत्काल लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहें है. वर्तमान में हकाई बुवाई का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है जिसकी वजह से जमीन संबंधित विवाद सामने आते हैं. इस तरह के मामलों में दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही स्थानीय पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर समस्या का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जाता है."

RATLAM SAILANA SDM OFFICE
एसडीएम ऑफिस में ऑन द स्पॉट फैसला (ETV Bharat)

आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, किसान आईडी, नामांतरण जैसे कामों में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण मिल रहा है. वहीं, बारिश की शुरुआत के साथ ही होने वाले विवादों में भी कमी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

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