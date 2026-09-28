नशा तस्करी की काली कमाई पर रतलाम पुलिस का प्रहार, 3 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी फ्रीज
नशा तस्करी करने वाले स्मगलरों की संपत्ति हो रही सीज, साफेमा कोर्ट ने 3 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज करने के दिए आदेश. रतलाम से दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 8:54 PM IST
रतलाम: पुलिस ने एक बार फिर नशा तस्करों की काली कमाई से खड़ी की गई प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई की है. रतलाम पुलिस ने साफेमा कोर्ट से 2 तस्करों की 3.80 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज करवाया है. साफेमा कोर्ट के माध्यम से तस्करों की करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक रतलाम पुलिस फ्रीज करवाने में सफल रही है. रतलाम औद्योगिक थाना जावरा के 2 प्रकरणों और बिलपांक थाना के एक प्रकरण में मुंबई के साफेमा कोर्ट से संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं.
साफेमा कोर्ट में 141 करोड़ की अवैध संपत्ति पेश
दरअसल, साफेमा (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act) के अंतर्गत नशीले पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गई, सभी चल अचल संपत्ति राजसात की जा सकती है. जो तस्करी के आरोपी द्वारा अवैध रूप से कमाई गई है. रतलाम पुलिस ने अब तक कुल 141 करोड़ रुपए की तस्करों की अवैध संपत्तियों के प्रकरण मुंबई के साफेमा कोर्ट में पेश किए हैं.
चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कराने के आदेश
जिनमें से अब तक 38 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश जारी हो चुके हैं. एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया "रतलाम के औद्योगिक थाना जावरा के 1 प्रकरण जिसमें आरोपी रईस खान मेवाती, निवासी ग्राम उमटपालिया की 48 लाख की कृषि भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति के फ्रीजिंग के आदेश हुए हैं. वहीं, बिलपांक थाना क्षेत्र के प्रकरण में दिनेश, निवासी धराड़ की चल एवं अचल संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए हैं."
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नशा तस्करों की लिस्ट हो रही तैयार
बहरहाल रतलाम पुलिस ड्रग तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तस्करों को गिरफ्तार कर सजा ही नहीं दिलवा रही है, बल्कि उनके द्वारा की गई अवैध कमाई पर भी बड़ी कार्रवाई कर रही है. वहीं, वहीं नशे के कारोबार से जुड़े पुराने आरोपियों और नए आरोपियों की अवैध संपत्तियों की सूची रतलाम पुलिस द्वारा तैयार की जा रही है.