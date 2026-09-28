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नशा तस्करी की काली कमाई पर रतलाम पुलिस का प्रहार, 3 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी फ्रीज

नशा तस्करी की काली कमाई पर रतलाम पुलिस का प्रहार ( Getty Image )

रतलाम: पुलिस ने एक बार फिर नशा तस्करों की काली कमाई से खड़ी की गई प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई की है. रतलाम पुलिस ने साफेमा कोर्ट से 2 तस्करों की 3.80 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज करवाया है. साफेमा कोर्ट के माध्यम से तस्करों की करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक रतलाम पुलिस फ्रीज करवाने में सफल रही है. रतलाम औद्योगिक थाना जावरा के 2 प्रकरणों और बिलपांक थाना के एक प्रकरण में मुंबई के साफेमा कोर्ट से संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं.