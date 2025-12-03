ETV Bharat / state

फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नया डेस्टिनेशन बनेगा रतलाम, सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियम को रेटिंग का इंतजार

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिला स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों को भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की डेस्टिनेशन बनाने जा रहा है. इसके लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रतलाम में रेलवे के खेल मैदान पर विभिन्न सुविधाओं को बेहतर करने में सहयोग कर रहा है. रतलाम के इस खेल मैदान पर मौजूद सुविधाओं, क्रिकेट पिच और अच्छी आउटफील्ड की वजह से जल्दी ही यहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच भी देखने को मिल सकते हैं.

रतलाम: रेलवे द्वारा निर्मित एकमात्र क्रिकेट मैदान पर अब जल्दी ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेले जा सकेंगे. रतलाम रेल मंडल के आरपीएफ क्रिकेट मैदान पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा डिविजनल क्रिकेट मैचों का आयोजन शुरू किया गया है. वर्तमान में यहां नर्मदापुरम और शहडोल संभाग की टीम के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है.

नए सीजन में डिविजनल क्रिकेट मैच से हुई शुरुआत

रेलवे के सीआरपीएफ क्रिकेट ग्राउंड पर निरंतर डिविजनल क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए आरपीएफ मैदान को तैयार किया गया है. एमपीसीए द्वारा आवश्यक सभी सुविधाएं भी जुटाई गई हैं. रेलवे और एमपीसीए के इस अनुबंध से रतलाम में संभाग स्तरीय क्रिकेट मैच के आयोजन लगातार हो सकेंगे. वहीं, इन मैचों के सफल आयोजन की रेटिंग के बाद यहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी आयोजित किए जा सकेंगे. वर्तमान में हो रहे संभागीय क्रिकेट मैच के लिए एमपीसीए के ऑब्जर्वर दिनेश शर्मा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ता सचिन धौलपुरे भी रतलाम पहुंचे हैं. जहां वे रेलवे के मैदान की रेटिंग की रिपोर्ट बोर्ड को देंगे.

एमपीसीए का रेलवे के साथ 5 साल का है अनुबंध

उज्जैन संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र काबरा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का उद्देश्य छोटे शहरों और गांव तक क्रिकेट को ले जाना है. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का शुरुआत में 5 साल का अनुबंध रेलवे के साथ हुआ है, जिसमें इस खेल मैदान पर सुविधाएं बेहतर करने और संगठन के क्रिकेट मैच आयोजित करवाने का लक्ष्य रखा गया है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नया डेस्टिनेशन बनेगा रतलाम (ETV Bharat)

यहां मध्य प्रदेश के अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का कैंप भी आयोजित किया जा चुका है और आने वाले दिनों में महिला क्रिकेट टीम के मैच भी आयोजित होंगे. डिविजनल क्रिकेट मैच और जूनियर लेवल के क्रिकेट मैचों के आयोजन की रेटिंग के आधार पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इस मैदान पर आयोजित होने की संभावना है."

सेक्रेटरी सुरेंद्र काबरा ने कहा कि "रतलाम शहर को रतलाम रेल मंडल द्वारा यह बहुत बड़ी सौगात है." रतलाम में क्रिकेट कोच लोकपाल सिंह ने बताया कि "रतलाम जैसे शहर में निरंतर क्रिकेट एसोसिएशन के मैच होने से यहां के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें सीखने को भी मिलेगा."