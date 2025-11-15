ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं, वाहनों की ओवर स्पीडिंग ले रही यात्रियों की जान

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड से लगातार बढ़ रही दुर्घटनाएं, अधिकतम तय लिमिट से अधिक स्पीड से फर्राटा भर रहे हैं वाहन.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENTS
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से बढ़ रही है दुर्घटनाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 7:27 PM IST

रतलाम: पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरने वाला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कम समय में आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय में यहां हुए हादसों से सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ गई है. ताजा मामला रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव में देखने को मिला है, जहां एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. लगातार बढ़ते हादसों की मुख्य वजह नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई न करना बताया जाता है. अधिकतम 120 किमी प्रति घंटा की लिमिट वाले इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी वाहन फार्राटे भरते दिखाई देते हैं.

ऑपरेटिंग हिस्से में लगे हैं हाई क्वालिटी कैमरे और स्पीड रडार

ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर यह जानने का प्रयास किया कि आखिर लगातार हो रहे हादसों की वजह क्या है और वाहनों की स्पीड को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्या नियम हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार किसको है.

RATLAM OVER SPEEDING ACCIDENTS
रतलाम से होकर गुजरता है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप पाटीदार ने बताया "वर्तमान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जितना हिस्सा ऑपरेटिंग मोड में है वहां हाई क्वालिटी कैमरों के साथ स्पीड रडार भी लगे हैं. इससे ओवर स्पीड कर रहे हैं वाहनों को ट्रैक किया जाता है. 120 की रफ्तार से अधिक वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्थानीय परिवहन विभाग और पुलिस को है."

वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है

एनएचएआई से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है. इससे अधिक रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है तो नियमों का उल्लंघन है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अधिक स्पीड से वाहन चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है. एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड रडार तेज रफ्तार वाहनों की स्पीड का पता काफी दूर से ही लगा लेते हैं और यह डाटा मॉनिटरिंग कर रही टीम के पास पहुंच जाता है.

इस साल ओवर स्पीड से 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है

स्थानीय पुलिस और एनएचएआई से मिले आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक हुए हादसों में 10 से अधिक मौतें हुई हैं. 5 माह पूर्व बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम का वाहन तेज रफ्तार की वजह से संतुलित होकर रेलिंग से टकराया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी.

एक तेज रफ्तार ट्रक असंतुलित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गया था, जिसमें चालक की मौत हो गई थी. वहीं, शुक्रवार को हुए कार हादसे में भी 5 लोगों की मौत हुई है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई है कि कार की अधिकतम स्पीड 150 से 200 किलोमीटर के बीच थी. शायद इसी वजह से ये हादसा हुआ.

