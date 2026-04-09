ETV Bharat / state

घायल को अस्पताल ले जाने हाथ जोड़ती रही पुलिस, भीड़ हंगामे पर उतारू, नहीं बची जान

रतलाम के नामली में रोड एक्सीडेंट के बाद उग्र हुई भीड़ की अमानवीयता के कारण बाइक सवार की मौत.

Ratlam road accident
हाथ जोड़ती रही पुलिस, भीड़ हंगामे पर उतारू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम : रतलाम के नामली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद भीड़ का अमानवीय चेहरा सामने आया. ट्रॉले की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार और उसकी पत्नी को गंभीर हालत में सड़क पर ही छोड़ लोगों की भीड़ हंगामा करने लगी. गुस्साई भीड़ सड़क जाम करने और पुलिस के 112 वाहन में तोड़फोड़ करने लगी. मौके पर पुलिस लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही लेकिन लोग हंगामा करते रहे.

भीड़ के हंगामे के बीच रतलाम के डॉ. अभय ओहरी अपने निजी वाहन में घायल पति-पत्नी को रतलाम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई.

भीड़ के हंगामे के बीच घायल युवक को अस्पताल भेजने हाथ जोड़ती पुलिस (ETV BHARAT)

ट्रॉले की टक्कर से पति-पत्नी गंभीर घायल

लेबड़ नयागांव हाईवे पर बुधवार शाम एक ट्रॉले ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया. जिसमें पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. नाराज ग्रामीणों ने फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया. पुलिस के देर से पहुंचने को लेकर लोग भड़क गए और डायल 112 के कांच भी फोड़ दिए. इस दौरान पुलिस हंगामा कर रहे ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़ती और गिड़गिड़ाते रही. डॉ.अभय ओहरी ने बताया "वह रतलाम से बड़ौदा जा रहे थे. रास्ते में भीड़ और घायल लोगों को देखा तो वह रुक गए."

Ratlam road accident
भीड़ की अमानवीयता के कारण घायल को नहीं मिला इलाज (ETV BHARAT)

घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाते तो जान बच जाती

डॉ.अभय ओहरी ने बताया "आक्रोशित लोग सड़क जाम कर रहे थे. इसी बीच मैंने देखा कि गंभीर रूप से घायल बाइक सवार और उसकी पत्नी तड़प रहे हैं. जैसे तैसे अपने साथियों और कुछ लोगों की मदद से उन्हें अपनी गाड़ी से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने तक बाइक सवार जिंदा था लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. ग्रामीण सड़क जाम करने और हंगामा करने के बजाय किसी वाहन से यदि उन्हें ओर जल्दी अस्पताल पहुंचाते तो शायद जान बच सकती थी."

Ratlam road accident
घायल को जल्दी अस्पताल पहुंचाते तो जान बच जाती (ETV BHARAT)

घायलों को अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता

नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया "सूचना मिलते ही वह स्वयं और 112 वहां घटनास्थल पर पहुंचा था, लेकिन आक्रोशित भीड़ कुछ समझने को तैयार नहीं थी. ऐसे मामले में पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाना की होना चाहिए, ना कि विरोध प्रदर्शन करना."

TAGGED:

TRUCK HITS BIKE YOUTH DEATH
RATLAM NEWS
TRUCK HITS BIKE RIDER COUPLE
RATLAM MOB INHUMANE BEHAVIOR
RATLAM ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.