ETV Bharat / state

रतलाम में कोहरे ने ली जान, सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई स्कूटी, युवक की मौत

शुक्रवार सुबह कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी कम थी. इसी दौरान धराड़ निवासी हर्ष गुर्जर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गया. बिलपांक थाना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक ट्रक खड़ा करने वाले चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है.

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार युवक की जान चली गई. हादसा रतलाम-इंदौर फोरलेन पर हुआ है. जहां रोड किनारे लापरवाही पूर्वक खड़े एक ट्रक से स्कूटी सीधे टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा सड़क के दूसरे छोर पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है.

हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने

यह हादसा रतलाम इंदौर फोरलेन पर धराड़ गांव में हुआ है. जहां एक ट्रक लापरवाही पूर्वक फोरलेन किनारे खड़ा था‌. इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 20 वर्षीय टू व्हीलर चालक हर्ष गुर्जर अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था. तभी वह ट्रक के पिछले हिस्से में स्कूटी सहित क्रेश हो जाता है. सड़क के दूसरी तरफ एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई.

बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि, ''हादसे में युवक की मौत की खबर मिलने पर बिलपांक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और लापरवाही पूर्वक खड़े किए गए ट्रक को जप्त किया गया है. ट्रक चालक के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया.'' स्थानीय ग्रामीण रोहित पाटीदार ने बताया कि, ''आज दिनभर कोहरा छाया हुआ था और सुबह के वक्त सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. ऐसे में सड़क के किनारे खड़े ट्रक को हर्ष देख नहीं पाया और वह उससे टकरा गया.''

हादसे में चकनाचूर हुई स्कूटी (ETV Bharat)

ट्रैफिक डीएसपी आनंद सोनी ने बताया कि, ''कोहरा होने पर फोग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए. वाहन चालकों को सड़क पर खड़े नहीं करना चाहिए. सड़क के किनारे पर वाहन रोकने की स्थिति में पार्किंग लाइट अवश्य चलानी चाहिए. विजिबिलिटी कम होने पर वहां की रफ्तार सीमित रखना चाहिए.''

कोहरे में जरा संभल कर, जानलेवा हो सकती है लो-विजिबिलिटी

आमतौर पर उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे का दौर लंबा चलता है. लेकिन मध्य प्रदेश और मैदानी इलाकों में कोहरे का असर कम दिनों के लिए देखने को मिलता है. ऐसे में लोग कोहरे में वाहन चलाने के अभ्यस्त नहीं होते हैं. ऐसे में विजिबिलिटी कम होने पर हदसे होने की संभावना अधिक होती है. कोहरे और ट्रक चालक की लापरवाही के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. बिलपांक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.