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रोड एक्सीडेंट के बाद शव रखकर चक्काजाम, डेढ़ घंटे तक बंद रहा महू-नीमच हाईवे

रतलाम में बस ने बाइक को मारी टक्कर. युवक की मौत, दूसरा गंभीर. सुबह से गुस्साए ग्रामीण उतरे सड़क पर.

Mhow Neemuch Highway block
रोड एक्सीडेंट के बाद शव रखकर चक्काजाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 12:20 PM IST

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रतलाम : महू-नीमच फोरलेन पर एक बार फिर हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया. बीते 15 दिन में नामली थाना क्षेत्र में यह दूसरी बार है, जब हादसे में वाहन चालक की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है. नामली के समीप बडौदा फंटे पर रविवार रात यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सोमवार को सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव फोरलेन पर रखकर जाम कर दिया.

मुआवजा के साथ ही ब्लैक स्पॉट ठीक करने की मांग

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और फोरलाइन के ब्लैक स्पॉट तुरंत सुधारे जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वाहन रोक दिए. एसडीएम रतलाम ग्रामीण और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी. डेढ़ घंटे बाद ग्रामीणों ने चक्कजाम खोला. ग्रामीणों के अनुसार बड़ौदा के पास फोरलेन पर बाइक पर सवार कन्हैया लाल और सुखराम मालवीय को मीनाक्षी बस ने टक्कर मारी. इसमें कन्हैयालाल की मौत हो गई, जबकि सुखराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रतलाम और बाद में अहमदाबाद रेफर किया गया.

एडिशनल एसपी विवेक कुमार (ETV BHARAT)

फोरलेन सड़क पर एंबुलेंस खड़ी कर लगाया जाम

सोमवार सुबह कन्हैयालाल के परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम के बाद एंबुलेंस में शव को लेकर बडौदा फंटे पर पहुंचे. जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने एंबुलेंस फोरलेन सड़क पर खड़ी कर जाम कर दिया. सूचना मिलने पर नाम लिखना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन ग्रामीण फोरलेन से हटने को तैयार नहीं थे.

Mhow Neemuch Highway block
फोरलेन सड़क पर एंबुलेंस खड़ी कर लगाया जाम (ETV BHARAT)

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया "सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी जा रही है. यह गलत परंपरा है कि अपनी मांग रखने के लिए लोग सड़क जाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंबुलेंस में जा रहे मरीजों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हादसा या घटना के मामले में पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है. सड़क जाम कर अव्यवस्था फैलाना गैरकानूनी है और इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है."

सड़क पर चक्काजाम नहीं करने की अपील

रतलाम में फोरलेन और सड़क पर शव रखकर लगातार हो रहे प्रदर्शन की वजह से महू-नीमच हाईवे चक्काजाम और धरना प्रदर्शन की घटनाओं से पुलिस व प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से इस तरह के प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है. अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह पुलिस और प्रशासन के पास जाकर अपनी बात रखे. लेकिन कोई ऐसी हरकत न करें जिससे अन्य लोगों को समस्या पैदा हो.

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