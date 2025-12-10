ETV Bharat / state

7 पर्दे वाले लहसुन का दुबई में लगा तड़का, महक से मालामाल हुए रियावन सिल्वर गार्लिक किसान

रतलाम के रियावन सिल्वर लहसुन के दीवाने विदेशी, जीआई टैग मिलने के बाद सात पर्दे वाले लहसुन के दाम हुए रॉकेट, दुबई में बढ़ी डिमांड.

RATLAM RIYAWAN SILVER GARLIC
रतलाम की रियावन सिल्वर लहसुन के दीवाने विदेशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: जीआई टैग मिलने के बाद रतलाम के रियावन गांव के लहसुन की डिमांड बढ़ गई है. रियावन सिल्वर लहसुन के खास सफेद चमकीले कलर, कलियों के आकार और गुणवत्ता की वजह से इसे जीआई टैग मिला है. इस साल रियावन लहसुन की बुवाई का रकबा भी बढ़ा है. वैसे तो इस साल थोक बाजार में लहसुन के दाम इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं. सामान्य लहसुन वर्तमान में 8 से 10 हजार रुपये क्विंटल तक बिक रहा है.

रियावन सिल्वर लहसुन की अच्छी डिमांड होने की वजह से 12 से 14 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है. रियावन क्षेत्र के किसानों को जीआई टैग मिलने से लाभ मिल रहा है. अब विदेशी खरीददार भी इस लहसुन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं.

जीआई टैग मिलने के बाद सात पर्दे वाली लहसुन के दाम हुए रॉकेट (ETV Bharat)

कैसे पड़ा लहसुन का रियावन सिल्वर नाम

रियावन गांव में लहसुन की खेती वर्षों से की जाती है, लेकिन यहां की खास मिट्टी और जलवायु में देसी लहसुन से ही लहसुन की एक नई किस्म तैयार हुई, जिसका नाम रियावन सिल्वर पड़ा. प्रगतिशील किसान लक्ष्मी नारायण धाकड़ बताते हैं, "हमारे ही क्षेत्र में विकसित हुई लहसुन की इस किस्म की खासियत है कि यह अन्य किस्म से अधिक चमकदार और सफेद है. इसकी कलियां भी बड़ी होती हैं और कलियों के ऊपर सात परत होती है, इसलिए इसे सात पर्दे वाला लहसुन भी कहते हैं."

RIYAVAN SILVER LAHSOON RATLAM
विदेशों में बढ़ी रियावन सिल्वर गार्लिक की मांग (ETV Bharat)

7 पर्दे वाले लहसुन की विदेशों में बढ़ी मांग

नारायण धाकड़ ने कहा, "जीआई टैग मिलने के पहले भी मंडियों में रियावन लहसुन की मांग अधिक थी, जिस कारण दाम भी ठीक ठाक मिल जाते थे. गांव में विकसित हुए रियावन लहसुन को साल 2024 में जीआई टैग मिला था. इसके बाद से दूसरे राज्यों और विदेश में इसकी मांग तेजी से बढ़ गई है. अब तो विदेशों में लहसुन सप्लाई करने वाले डीलर सीधे किसानों से संपर्क कर रियावन लहसुन खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है."

Riyawan Silver Garlic GI tag
दुबई से भर भर के मिल रहे ऑर्डर (ETV Bharat)

रतलाम के लहसुन को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

रिवायन क्षेत्र के प्रगतिशील किसान कपिल धाकड़ ने कहा, "हमारे गांव और आसपास के क्षेत्र में लहसुन की खेती करने वाले वरिष्ठ किसानों, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से रियावन सिल्वर लहसुन को जीआई टैग मिल गया है, जिसका लाभ भी किसानों को मिलने लगा है. हमारे लहसुन और गांव को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली है." उन्होंने कहा, "लहसुन उत्पादक किसानों के लिए सरकार द्वारा और भी प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिससे यहां के लहसुन को एक्सपोर्ट करने में किसानों और व्यापारियों को आसानी हो."

Riyawan Garlic Farming Ratlam
रियावन सिल्वर लहसुन के दीवाने हुए विदेशी (ETV Bharat)

जीआई टैग से मिल रहे अच्छे दाम

कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर सर्वेश त्रिपाठी ने बताया, "कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यानिकी विभाग रियावन सिल्वर लहसुन उत्पादक किसानों के उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयासरत है." लहसुन व्यापारी निलेश बाफना ने बताया, "रियावन सिल्वर लहसुन दुबई तक एक्सपोर्ट हो रहा है. वर्तमान में लहसुन के दाम भले ही काम हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में बुवाई के लिए लहसुन उत्पादक किसानों की पहली पसंद रियावन सिल्वर लहसुन बन गया है. जहां सामान्य लहसुन के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं रियावन सिल्वर लहसुन के दाम 14,000 रुपए प्रति क्विंटल तक है."

TAGGED:

RIYAVAN SILVER LAHSOON RATLAM
RIYAWAN SILVER GARLIC GI TAG
RATLAM GARLIC FARMERS
RIYAWAN GARLIC FARMING RATLAM
RATLAM RIYAWAN SILVER GARLIC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.