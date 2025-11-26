रिटायर्ड टीचर की हत्या और लूट की मास्टरमाइंड घरेलू नौकरानी, बेटी व उसका प्रेमी भी गिरफ्तार
रतलाम पुलिस ने लूट और हत्या के मामले का खुलासा किया. रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर मर्डर में 3 आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:59 PM IST
रतलाम: रतलाम में शिक्षिका सरला धनेटवाल की गला रेतकर हत्या और लूट के मामले में उनकी नौकरानी ही मास्टरमाइंड निकली. घरेलू नौकरानी लीला डामोर और उसकी बेटी मोना डामोर ने शातिर बदमाश सागर उर्फ बंटी मीणा के साथ मिलकर वारदात की. नौकरानी ने ही अन्य दोनों आरोपियों को शिक्षिका के अकेले घर में रहने और सोने की ज्वैलरी के बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद सागर मीणा ने रैकी करने के बाद लूट और हत्या के सनसनीखेज कांड को अंजाम दिया.
नौकरानी की बेटी के प्रेमी ने की रिटायर्ड टीचर की हत्या
औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीरा कोठी में 70 वर्षीय रिटायर्ड टीचर सरला धनेटवाल की गला कटी लाश बाथरूम में मिली थी. प्रथम दृष्टि ही मामला लूट के इरादे से हत्या करने का लग रहा था. इसके बाद रतलाम पुलिस की एसआईटी टीम ने इस मामले का 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया. सीसीटीवी फुटेज और साइबर एविडेंस के साथ ही पुलिस ने मृतका के घर में काम करने वाली महिला लीला डामोर पर संदेह होने पर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया.
नौकरानी की बेटी और प्रेमी गिरफ्त में
एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया "लीला डामोर और उसकी बेटी का परिचित सागर मीणा ने मिलकर इस लूट और हत्या की योजना बनाई. इसके बाद सागर मीणा ने रिटायर्ड शिक्षिका के घर में घुसकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी. इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. झाबुआ से हिरासत में लेकर रतलाम ले जाने के दौरान आरोपी सागर मीणा ने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस द्वारा किए गए शॉर्ट एनकाउंटर में वह घायल हुआ है."
आरोपी मां-बेटी के बारे में गहन पड़ताल
रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया "लीला डामोर और उसकी बेटी मोना डामोर मृतका के अलावा अन्य घरों में भी काम करती थी. इसी क्षेत्र में हुई चोरी की अन्य वारदात की भी डिटेल निकाली जा रही है." पुलिस को आशंका है कि शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों में भी मां बेटी और हत्या के आरोपी सागर मीणा का हाथ हो सकता है.
- रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, नौकरानी निकली मास्टरमाइंड
- रतलाम में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला का गला काटकर हत्या
नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की सलाह
बीते कुछ महीनों में रतलाम शहर में यह दूसरी घटना है, जब घर में काम करने वाली नौकरानी अथवा कर्मचारियों द्वारा योजना बनाकर चोरी, लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. रतलाम एसपी अमित कुमार ने शहर वासियों को अपने घर पर काम करने वाले कर्मचारी और किराएदारों की जानकारी अपने थाना क्षेत्र में देने एवं पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की अपील की है. वहीं, पुलिस अधीक्षक ने शहर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों से संवाद करने और उनकी सुरक्षा के लिए पुनः अभियान शुरू करने की बात भी कही है.