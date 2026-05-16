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चोरों की पहली पसंद बना सोना! रतलाम में रिटायर्ड गार्ड के घर से 13 तोला गोल्ड चोरी

फरियादी लालचंद सबनानी ने बताया कि "घर में फर्नीचर का काम चल रहा था और सभी लोग घर में ही थे. शुक्रवार को जब किसी अन्य कार्य से अलमारी खोली गई, तब घर में हुई चोरी के बारे में पता चला."

रतलाम: सोने के दाम बढ़ने के बाद चोरी करने वाले बदमाशों की पहली पसंद सोना और आभूषण बन गया है. रतलाम में रेलवे के रिटायर्ड गार्ड के घर से अज्ञात बदमाश 13 तोला सोना चुराकर फरार हो गए. खास बात यह है कि चोरी की इस घटना के बारे में परिवार को पता ही नहीं चला. जब कमरे में रखी अलमारी खोली गई, तब परिवार को इस बड़ी चोरी के बारे में पता चला

रिटायर्ड गार्ड के घर से 13 तोला सोना चोरी (ETV Bharat)

फर्नीचर कारीगर और नौकरानी से पुलिस ने की पूछताछ

रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी क्षेत्र की यह घटना है, जहां रिटायर्ड रेलवे गार्ड के घर से बदमाश सोने के आभूषण चुरा ले गए. फरियादी के अनुसार करीब 13 तोला यानी 130 ग्राम सोना कमरे में रखी आलमारी से गायब हुआ है. इस दौरान घर में फर्नीचर का काम चल रहा था, जहां 3 कारीगर और घर की नौकरानी का घर में आना-जाना हो रहा था. पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत औद्योगिक थाने में की है. जिसके बाद घर में काम करने वाली नौकरानी और फर्नीचर के कारीगर से पुलिस ने पूछताछ की है.

अलमारी में रखा सोना लेकर फरार हुए बदमाश (ETV Bharat)

घटना की जांच में जुटी पुलिस

वहीं, पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है. औद्योगिक थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया, "फरियादी लालचंद सबनानी के घर पर अलमारी में रखे सोने के आभूषण चोरी हुए हैं. शिकायतकर्ता ने बताया है कि करीब 13 तोला सोना गायब हुआ है. अलमारी की चाबी घर के मंदिर में रखी हुई थी. जहां से किसी ने उसका प्रयोग कर सोने के आभूषण चुरा लिए हैं. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है."