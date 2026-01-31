ETV Bharat / state

65 की उम्र में पदकों की झड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर छाए रिटायर्ड DSP प्रेमपाल सिंह चौधरी

रतलाम : किसी भी काम में जुनून के साथ कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता के चांस 100 फीसदी हो जाते हैं. किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती. इस बात को कर दिखाया है रतलाम के रिटायर्ड डीएसपी प्रेमपाल सिंह चौधरी ने. रिटायर्ड डीएसपी प्रेमपाल सिंह चौधरी ने पुणे में आयोजित 8वें राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में निशानेबाजी, लंबी कूद और डार्ट बोर्ड स्पर्धा में दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीते हैं.

अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे प्रेमपाल सिंह

सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 4 पदक जीतने वाले 65 वर्षीय प्रेमपाल सिंह रतलाम के पहले निशानेबाज और एथलीट बन गए हैं. प्रेमपाल सिंह अब मास्टर्स खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भी हिस्सा लेने की तैयारी में जुटे हैं. 8वें राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स पुणे में हो रहे हैं. भारत में इन खेलों का संचालन मास्टर्स गेम्स फेडरेशन करती है, जिसमें 30 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के अलग-अलग वर्ग होते हैं.

प्रेमपाल सिंह ने दो गोल्ड व दो सिल्वर मेडल जीते

राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मास्टर्स यानी सीनियर या रिटायर्ड खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए रिटायर्ड डीएसपी प्रेमपाल सिंह चौधरी ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक, 10 मीटर रायफल शूटिंग में रजत पदक, डार्ट बोर्ड में स्वर्ण पदक, लम्बी कूद में रजत पदक प्राप्त किया है. प्रेमपाल सिंह चौधरी ने बताया "उन्होंने पिछले वर्ष भी स्पर्धा में हिस्सा लिया था. लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश के लिए पदक जीतना अच्छा अनुभव रहा है."