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रतलाम में फुटकर दूध विक्रेता फिर रेट बढ़ाने पर आमादा, कलेक्टर करेंगी अंतिम निर्णय

रतलाम में फुटकर दुग्ध विक्रेता फिर करने लगे रेट बढ़ाने की मांग. 2 से 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने के पक्ष में तर्क.

Ratlam Retail Milk rate
रतलाम में 6 माह के अंदर दूसरी बार रेट बढ़ाने की तैयारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : रतलाम में एक बार फिर फुटकर दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है. जनवरी में दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब पशुपालकों ने लामबंद होकर प्रशासन से फिर से दूध के दाम बढ़ाए जाने की मांग की है. माना जा रहा है कि रतलाम में दूध 2 से 3 रुपए लीटर महंगा हो सकता है. दूध विक्रेता संघ और उत्पादक संघ के बीच कई बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई और अब एक बार फिर प्रशासन के साथ हुई मीटिंग में दोनों पक्षों ने दूध के दाम बढ़ाए जाने को लेकर अंतिम निर्णय प्रशासन पर छोड़ा है.

दूध के रेट फैट के आधार पर क्यों नहीं

किसानों का कहना है कि दूध उत्पादन की लागत के आधार पर ही दूध का प्रति लीटर दाम तय किया जाना चाहिए. जबकि प्रशासन दूध उत्पादक किसानों और दूध विक्रेताओं को फैट पर ही दूध लेने और फैट के आधार पर दूध के दाम तय करने की बात कह रहा है. आमतौर पर दूध के दाम फैट के आधार पर तय किए जाते हैं.

फुटकर दूध विक्रेताओं के साथ रतलाम प्रशासन की बैठक (ETV BHARAT)

प्रमुख दूध विक्रेता कंपनिया जैसे अमूल, सांची, मदर डेयरी और सरस जैसी कंपनी फैट के आधार पर ही दाम तय करती है. लेकिन रतलाम में दूध के मावे के आधार पर दाम तय किए जाते हैं, जोकि नियम विरुद्ध है. रतलाम जिला प्रशासन का इस बात पर जोर है कि फैट के आधार पर ही दूध के दाम तय किए जाने चाहिए.

Ratlam Retail Milk rate
रतलाम में फुटकर दूध विक्रेता फिर रेट बढ़ाने पर आमादा (ETV BHARAT)

6 माह के अंदर दूसरी बार रेट बढ़ाने की तैयारी

किसान और फुटकर दुग्ध विक्रेता फैट के आधार पर रेट तय करने पर राजी नहीं है. किसानों का कहना है कि उन्हें वर्तमान पद्धति के अनुसार ही दूध उत्पादन में लगने वाली लागत के आधार पर दूध का दाम मिलना चाहिए. रतलाम एसडीएम आरती हरित की उपस्थिति में हुई दोनों पक्षों की बैठक में साल में केवल एक बार ही दूध के दाम बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि वर्तमान में दूध के दाम बढ़ाए जाने को लेकर निर्णय दोनों पक्षों ने जिला प्रशासन पर छोड़ा है. रतलाम एसडीएम आर्ची हरित ने बताया "दोनों पक्षों की बात को सुना गया है. इसके बाद इस पर कलेक्टर से चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा."

62 या 63 रुपये प्रति लीटर हो सकता है रेट

रतलाम में फुटकर दूध की कीमत ₹60 प्रति लीटर है. दुग्ध विक्रेता किसानों से 57 रुपए में दूध खरीद कर शहर या दुकान पर इसे ₹60 प्रति लीटर में बेच रहे हैं. किसानों का कहना है कि उन्हें कम से कम ₹60 प्रति लीटर दूध का दाम मिलना चाहिए. ऐसी स्थिति में रतलाम शहर और अन्य जगहों पर दूध के दाम ₹60 से बढ़कर 62 या 63 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं. हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय अब रतलाम जिला प्रशासन को लेना है.

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