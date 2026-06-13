रतलाम के रीजनल पार्क में दिखेगा कुदरत का नजारा, चिड़ियाघर और झरने-तालाब बनेंगे
रतलाम में रीजनल पार्क का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है. इसकी सौगात मिलने की शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 5:38 PM IST
रतलाम : शहर के पुराने पिकनिक स्पॉट गंगासागर क्षेत्र में इंदौर की तर्ज पर रीजनल पार्क का काम जोरों पर है. लगभग 60 बीघा क्षेत्र में बन रहे इस रीजनल पार्क में दो तालाब, झरना, म्यूजिकल पार्क, जॉगिंग ट्रैक, योगा पार्क और चिड़ियाघर बनाने की प्लानिंग है. रीजनल पार्क की सौगात मिलने के बाद शहरवासियों को पिकनिक मनाने और घूमने-फिरने के लिए कहीं और भटकने की जरूत नहीं होगी. रीजनल पार्क का कार्य शुरू हो चुका है. सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य प्रारंभ हो चुके हैं. संभावना है कि ये पार्क करीब एक साल के अंदर आकर ले लेगा.
एक समय रतलाम का पुराना पिकनिक स्पॉट
रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया "किसी जमाने में गंगासागर क्षेत्र शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट हुआ करता था. यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने-फिरने और पिकनिक मनाने के लिए आते थे. यहां प्राकृतिक सुंदरता थी. लेकिन समय के साथ यह पिकनिक स्पॉट खत्म सा हो गया और यहां पास में ही हाउसिंग बोर्ड ने 70 बीघा क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी काट दी. लेकिन रतलाम नगर निगम शहर के इस पुराने पिकनिक स्पॉट को अब रीजनल पार्क के रूप में विकसित करने जा रहा है."
रीजनल पार्क में क्या-क्या है खास
महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया "वर्तमान में रीजनल पार्क का काम शुरू हो चुका है. सड़क निर्माण और लैंड डेवलपमेंट का कार्य भी प्रारंभ हो गया है. रीजनल पार्क को आधुनिक और प्राकृतिक समावेश के साथ बनाया जा रहा है, जहां दो तालाब, झरना, छोटी-छोटी पानी की संरचनाएं ,अलग-अलग तरह के पार्क और जोन बनाए जाएंगे. हर वर्ग और उम्र के लोग यहां घूमने आएंगे. यहां म्यूजिकल पार्क, नो मोबाइल जोन, योग हॉल, जॉगिंग पार्क, पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल पेड़-पौधे और चिड़ियाघर भी विकसित किया जा रहा है."
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रीजनल पार्क से मांगल्य मंदिर तक बनेगी रोड
रीजनल पार्क के नजदीक प्रसिद्ध मांगल्य मंदिर है. जहां दर्शन और घूमने फिरने के लिए शहर और बाहर के लोग भी आते हैं. सैलाना रोड से रीजनल पार्क होते हुए मांगल्य मंदिर तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है. जिससे यहां तक आने वाले लोग सुगमता के साथ दोनों ही स्थलों तक पहुंच सकें. महापौर का दावा है "एक साल में यह रीजनल पार्क आकर ले लेगा. शहर की जनता यहां पहुंच कर प्रकृति का आनंद ले सकेगी. इसके अतिरिक्त पहले से ही मौजूद छायादार और बड़े वृक्षों को इस प्रोजेक्ट में सुरक्षित रखा गया है."