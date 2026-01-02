सोलर हब बनने को तैयार रतलाम, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ी कंपनियों का निवेश
रतलाम के निवेश क्षेत्र में सोलर हब ने लिया आकार. सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनियों का निर्माण कार्य तेज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 7:02 PM IST
रतलाम : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के समीप निवेश क्षेत्र में कई सोलर कंपनियां काम शुरू करने वाली हैं. फुजियामा सोलर पावर, यूटीएल पॉवर, ओरियाना एनर्जी सहित हेक्साट्रॉन और आधा दर्जन कंपनियां जमीन आवंटित होने के बाद अपने प्लांट लगा रही हैं. यूटीएल पावर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और इस तिमाही के अंत तक प्रोडक्शन भी शुरू कर सकती है.
रतलाम के 1450 हेक्टेयर क्षेत्र में निवेश क्षेत्र
रतलाम के निवेश क्षेत्र में सोलर कंपनियों के निवेश को देखते हुए उम्मीद है कि अब रतलाम सोलर हब के रूप में डेवलप होगा. 1450 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहे रतलाम के विशेष निवेश क्षेत्र में सबसे पहले प्लांट लगाने में सोलर कंपनियों ने रुचि ली है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के समीप निवेश क्षेत्र अब निवेशकों और उद्योगपतियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. गुजरात की सोलर पॉवर कंपनी हेक्साट्रॉन 1700 करोड़ का निवेश कर रही है.
यूटीएल सोलर कंपनी का प्लांट लगभग तैयार
फुजियामा पॉवर सिस्टम 650 करोड़ का निवेश करार कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है. यूटीएल सोलर पॉवर का 500 करोड़ का निवेश अब मौके पर दिखाई देने लगा है. यूटीएल सोलर का प्लांट निवेश क्षेत्र में सबसे पहले आकर ले चुका है और जल्दी ही यहां सोलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी. रतलाम शहर विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के ठीक बीचों-बीच स्थित रतलाम का यह निवेश क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है."
सोलर पॉवर और टेक्सटाइल कंपनियां उत्साहित
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के अनुसार "यहां निवेश करने और प्लांट लगाने वाली कंपनियों मे सोलर पॉवर और टेक्सटाइल कंपनियां शामिल हैं. रतलाम के निवेश क्षेत्र में 3 उद्योग जमीन ले चुके हैं. एक का तो भवन बनकर भी तैयार है. जल्द ही कई अन्य बड़ी कंपनियों का निवेश भी आ रहा है. इससे क्षेत्र में पूरा बदलाव आएगा."
एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया "हैक्साट्रॉन जैसी बड़ी कंपनियों के निवेश से रतलाम निवेश क्षेत्र के लिए अन्य कंपनियों में भी विश्वास पैदा होगा. इससे नवीकरणीय ऊर्जा का मजबूत इकोसिस्टम बनेगा और इसका लाभ रतलाम के साथ पड़ोसी जिलों को भी मिलेगा."
एमपीआईडीसी रतलाम की प्लानिंग
एमपीआईडीसी रतलाम के इस 1450 हेक्टेयर में बनने वाले निवेश क्षेत्र को विकसित कर रही है और बड़ी सोलर पॉवर कंपनियों के निवेश आने से रतलाम के औद्योगिक विकास का सपना अब पूरा होने जा रहा है. इस साल की शुरुआत में ही पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. वहीं, बड़ी मात्रा में सोलर कंपनियों के निवेश किए जाने से रतलाम अब सोलर हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है.