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रतलाम में रणथंबौर एक्सप्रेस के पहिए जाम, धुआं उठते ही कूदने लगे यात्री

रतलाम में रणथंबौर एक्सप्रेस के पहिए जाम होने से लगी आग ( ETV Bharat )

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रेन के जनरल कोच के पहिए से ब्रेक चिपकने से धुआं और चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को लूनी स्टेशन के समीप रोक दिया. गहरा धुआं देखकर यात्री घबरा गए और कोच से नीचे उतर आए. हालांकि, तकनीकी जांच और त्रुटि सुधारने के बाद रणथंबौर एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया.

रतलाम: लूनी रिछा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब कोटा की ओर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच के पहियों से अचानक धुंआ निकलने लगा. घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को लूनी स्टेशन के पास रोक दिया.

इंदौर से हरियाणा जा रही ट्रेन में आग (ETV Bharat)

घटनास्थल पर मच गई खलबली

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर आलोट और लूनी रिछा रेलवे स्टेशन के बीच घटना हुई है. गुरुवार सुबह करीब 10 बजे रणथंबौर एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के इंदौर जक्शन से हरियाणा के भगत की कोठी जा रही थी, इस दौरान लूनी रिछा रेलवे स्टेशन के करीब जनरल कोच के पहिए में अचानक ब्रेक चिपक गया. जिससे धुंआ और तेज लपटें निकलने लगी.

रतलाम में लूनी रिछा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा (ETV Bharat)

ट्रेन से उठता धुंआ देख मची सनसनी

आनन-फनन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्रियों में हड़कंप मच गया. गहरा धुंआ देख यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. कोटा रेल मंडल की तकनीकी टीम ने ट्रेन का परीक्षण कर त्रुटी सुधार किया और करीब 20 मिनट के बाद रणथंबौर एक्सप्रेस को रवाना किया गया है. जनरल कोच में सफर कर रहे यात्री अनिल चौधरी ने बताया, "धुंआ इतना ज्यादा था कि हमें लगा कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसके बाद हम अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए."

ट्रेन से उठता धुंआ देख मची सनसनी (ETV Bharat)

बीते महीने 17 मई को दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर आलोट एवं लूणी स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग में ट्रेन के दो कोच जलकर पूरी तरह खाक हो गए थे. आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी. ट्रेन रुकते ही सभी यात्री कोट से नीचे उतर गए थे. आग की सूचना मिलने पर लूणी और रिछा गांव के ग्रामीणों ने ट्रेन से नीचे उतरने में यात्रियों की मदद की. जिसके बाद दोनों कोच को अलग कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया था.