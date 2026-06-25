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खंभे खड़े किए, केबल डालना भूले अधिकारी, 10 साल से अंधेरे में रहने को मजबूर 30 परिवार

वहीं, बिजली का बिल भी इन्हें घरेलू विद्युत सप्लाई का आता है लेकिन इन्हें केवल 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है. इन परिवारों को इस तरह से परेशान होते हुए करीब 10 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन विद्युत विभाग की अनदेखी की वजह से इन्हें अब तक समाधान नहीं मिल सका है.

रतलाम: मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली के दौर में रतलाम जिले के रामपुरिया गांव के करीब दो दर्जन परिवार आज भी रात में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. इन उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली कनेक्शन दिया तो गया है लेकिन वास्तव में इनका कनेक्शन कृषि फीडर से जोड़ा गया है. जिसमें वर्तमान में सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही विद्युत प्रदाय होता है. बाकी के 14 घंटे यह परिवार अंधेरे में और बिना बिजली के ही बिताते हैं.

दो दर्जन परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर

दरअसल यह पूरा मामला रतलाम जिले के रामपुरिया गांव का है. जहां गांव के बाहरी क्षेत्र में निवास करने वाले दो दर्जन से अधिक परिवारों को वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए थे. योजना की खानापूर्ति करने के लिए जल्दबाजी में कृषि विद्युत प्रदाय किए जाने वाले फीडर से इन्हें घरेलू कनेक्शन दे दिया गया. लेकिन कृषि फीडर में केवल 10 घंटे के लिए ही विद्युत सप्लाई किया जाता है जो की सिंचाई के सीजन में परिवर्तित भी होता है.

केवल 10 घंटे मिल रही बिजली

रामपुरिया गांव के गणेश मुनिया ने बताया कि, ''उन्हें हर महीने बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है. जबकि हमें केवल 10 घंटे ही बिजली मिल रही है. अभी कृषि फीडर में दिन में लाइट दी जा रही है जिसकी वजह से रात में पूरे परिवार को अंधेरे में ही रहना पड़ता है. बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है, उनको पढ़ने में भी दिक्कत आती है.'' गांव के भरत लाल ने बताया कि, ''यहां 25 से 30 परिवार रहते हैं जिन्हें यहां रहते हुए 25 साल हो गए हैं. कुछ साल पहले बिजली कनेक्शन तो मिला लेकिन केवल 10 घंटे ही लाइट मिलती है जबकि बिजली का बिल 24 घंटे वाली घरेलू बिजली का आ रहा है.''

24 घंटे की बिजली का बिल भरकर भी अंधेरे में 20 परिवार (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की बिजली समस्या की शिकायत

रामपुरिया गांव के हुकम सिंह ने बताया कि, ''कितनी ही बार जनसुनवाई और विद्युत विभाग के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा है.'' वह इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के डीई विक्रांत ठाकुर ने बताया कि, ''रामपुरिया गांव से विद्युत कनेक्शन की समस्या को लेकर ग्रामीण आए थे. मौके पर आज गांव में जाकर भी ग्रामीणों की समस्या को देखा है. जल्दी से जल्दी नियम के अनुसार, इन्हें घरेलू विद्युत फीडर से कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.

बहरहाल, योजनाओं की खानापूर्ति के लिए विद्युत विभाग द्वारा बिजली के खंभे तो खड़े कर दिए गए, लेकिन केबल डालना भूल गए और सौभाग्य योजना के गरीब हितग्राहियों को कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन देकर उन्हें हर महीने भारी भरकम बिल भी दिया जा रहा है.