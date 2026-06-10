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लिफ्ट लेकर 62 दिनों में 13500 किमी का सफर, हर बड़े तीर्थ पर जाकर टेका माथा

यात्रा पूर्ण कर घर लौटने पर राजेंद्र शर्मा का परिवार और समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है. इस यात्रा का उद्देश्य देश के विविध भाषा, संस्कृति को जानना और समझना था. यात्रा पूरी करने पर राजेंद्र ने बताया कि "पूरी यात्रा के दौरान लोगों का भरपूर सहयोग मिला. कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा."

रतलाम: एक युवक ने लिफ्ट लेकर और धर्म प्रेमी लोगों से रहने खाने की सहायता लेकर 13500 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा पूर्ण की है. रतलाम के राजेंद्र बालकृष्ण शर्मा ने बिना रुपए खर्च किए चारधाम, 51 शक्ति पीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों की कठिन यात्रा को 62 दिनों में पूरा किया है. इस यात्रा के दौरान राजेंद्र ने कभी पैदल, कभी ट्रक, कभी बस तो कभी मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर ट्रैवल किया.

रतलाम के रहने वाले राजेंद्र शर्मा ने इस रोमांचक सफर की शुरुआत 9 अप्रैल को की थी. एक बैग में कुछ कपड़े और सामग्री रखकर राजेंद्र ने रतलाम के सालाखेड़ी पहुंचकर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी और इस लंबे सफर की शुरुआत कर दी. करीब 62 दिनों की यात्रा के बाद राजेंद्र बुधवार को रतलाम पहुंचे, जहां उनकी यात्रा की सफलता पर लोगों ने उनका स्वागत किया और बधाई दी.

लिफ्ट लेकर हर बड़े तीर्थ पर जाकर टेका माथा (ETV Bharat)

'2 दर्जन राज्यों के सफर में कहीं नहीं दिखा मतभेद'

ईटीवी भारत से चर्चा में राजेंद्र शर्मा ने बताया कि "यात्रा का उद्देश्य फ्री में घूमना-फिरना नहीं था, बल्कि समाज में यह मैसेज देना था कि हमारे देश में आज भी सहयोग और दान देने की परंपरा जीवित है." राजेंद्र ने बताया कि "आजकल सुनने में मिलता है कि देश में भाषा को लेकर झगड़ा हैं. धर्म और जाति को लेकर झगड़ा हैं. लेकिन इस यात्रा में करीब 2 दर्जन राज्यों के सफर में इस तरह के मतभेद या भेदभाव को कहीं महसूस नहीं किया. हर जगह लोगों ने खुलकर मदद की और यात्रा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया."

धार्मिक यात्रा के दौरान मंदिरों में सोकर गुजारी रातें (ETV Bharat)

मंदिरों में सो कर गुजारी रातें

राजेंद्र शर्मा ने बताया कि "इस सफर के दौरान उन्होंने चारों धाम, उत्तराखंड के चारधाम, 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए. सफर की शुरुआत महाकाल दर्शन के साथ शुरू हुई थी. जिससे हर जगह सफलता मिलती गई. मंदिरों के प्रबंधन से अनुमति लेकर रात्रि विश्राम करते थे और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी हो जाती थी. अधिक भूख लगने या चाय पीने की इच्छा होने पर किसी भी माता से मांग लेते थे, कभी किसी ने इनकार नहीं किया. यात्रा में पैदल चलते वक्त मोटरसाइकिल सवार भी उन्हें लिफ्ट दे देते थे. कई जगह भाषा की समस्या आई, लेकिन मदद करने वालों ने भोजन और ठहरने के लिए स्थान दिया."

लंबे सफर में बन गए ट्रैवल ब्लॉगर

राजेंद्र शर्मा जब रतलाम से इस धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे, तो वह एक सामान्य यात्री थे. लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ब्लॉग शुरू किया और वह ट्रैवल ब्लॉगर बन गए. यात्रा के दौरान हर जगह के अनुभव और रोचक तथ्यों को अपने ब्लॉग में लोगों को दिखाया है. इस दौरान ट्रक ड्राइवर की समस्याओं को भी अपने ब्लॉक के जरिए लोगों को राजेंद्र ने बताया है.