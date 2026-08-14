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आजादी के महानायकों का गवाह रतलाम स्टेशन, महात्मा गांधी-नेहरू और बोस की यादें जुड़ी

रतलाम रेलवे स्टेशन का इतिहास 100 साल पुराना. स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की निशानियां आज भी मौजूद. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam railway station history
रतलाम स्टेशन पर आजादी की पहली सुबह फहराया तिरंगा (Source : Late my dear Gajanad Sharma)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : रतलाम का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन आजादी की उस पहली सुबह का गवाह बना था, जब 15 अगस्त 1947 को यहां तिरंगा झंडा फहराया गया था. रतलाम का यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन आजादी के महानायकों का गवाह रहा है. रतलाम रेलवे स्टेशन की जमीन पर महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के कदम पड़े थे.

रतलाम रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना

रतलाम रेल मंडल द्वारा रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी की गई स्मारिका में इन ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी और फोटो का विवरण दिया गया है. रतलाम रेलवे स्टेशन से जुड़े दुर्लभ फोटो और 15 अगस्त 1947 के दिन रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराने का फोटो फोटोग्राफर माय डियर गजानंद शर्मा द्वारा लिए गए थे. भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन रतलाम रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर सबसे पहले आयोजित हुआ था. जहां रेलवे अधिकारियों सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और रतलाम राज परिवार के तत्कालीन महाराजा भी शामिल हुए थे.

आजादी के महानायकों का गवाह रतलाम रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

नेहरू-गांधी की खबर सुनते ही उमड़े लोग

फोटो जर्नलिस्ट लखन शर्मा ने बताया "रतलाम में आजादी के पहले जश्न का यह फोटो 79 साल पहले उनके पिता माय डियर गजानन शर्मा द्वारा खींचा गया था. महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू नेहरू और सुभाष चंद्र बोस रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर उतरे थे. सबसे पहले 1931 में महात्मा गांधी फ्रंटियर मेल ट्रेन से मुंबई की तरफ यात्रा करते हुए कुछ समय के लिए रतलाम रेलवे स्टेशन पर रुके थे. महात्मा गांधी इंग्लैंड में आयोजित हो रहे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे थे. जैसे ही इस बात की खबर रतलाम में लोगों को लगी तो रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा."

Ratlam railway station history
महात्मा गांधी के साथ नेहरू (Ratlam railway PRO)

महात्मा गांधी ने शराब नहीं पीने की सीख दी

लोग तब आश्चर्यचकित रह गए जब महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ट्रेन के कोच में मौजूद थे. लोगों के आग्रह पर महात्मा गांधी ने प्लेटफार्म पर उतरकर लोगों को संबोधित किया और उन्हें शराब नहीं पीने और खादी का प्रयोग करने की सीख दी. 1939 में आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ऐतिहासिक ट्रेन फ्रंटियर मेल से यात्रा करते हुए रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कार्यकर्ता और अन्य आम नागरिकों से रेलवे प्लेटफार्म पर ही मुलाकात की थी.

Ratlam railway station history
रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह (ETV BHARAT)
Ratlam railway station history
ट्रेन में नेहरू-गांधी की खबर सुनते ही उमड़े लोग (Source : Late my dear Gajanad Sharma)

सुभाष चंद्र बोस भी रतलाम स्टेशन पर रुके

सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद देशभर में ट्रेन से यात्राएं कर रहे थे. रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया "रतलाम रेलवे स्टेशन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है. इस दौरान आजादी के पहले और आजादी के बाद भी यह स्टेशन कई ऐतिहासिक घटनाओं और देश की प्रमुख हस्तियां के आगमन का गवाह बना."

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