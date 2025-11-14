ETV Bharat / state

100 साल का रेलवे स्टेशन, 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराने से डायमंड क्रॉसिंग तक की यादें हैं जिंदा

रतलाम रेलवे स्टेशन ने लगाया शतक ( Photo by late Gajanand Sharma )

रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 सालों का गौरवशाली इतिहास (ETV Bharat)

रतलाम डीआरएम अश्वनी कुमार ने शताब्दी वर्ष महोत्सव के आयोजन और रतलाम रेलवे स्टेशन के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "यह स्टेशन एक हेरिटेज धरोहर है, जो इंडोशासी पद्धति की इमारत है. रतलाम रेलवे स्टेशन रियासत काल से ही होलकर रेलवे लाइन, सिंधिया रेलवे लाइन और राजपूताना रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. पहले मीटर गेज और उसके बाद ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली और मुंबई रेल मार्ग के लगभग मध्य में स्थित रतलाम स्टेशन रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन और रेलवे जंक्शन है."

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया. इसमें रतलाम के गौरवशाली इतिहास को लेकर ऐतिहासिक फोटो और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है. कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. प्रदर्शनी में रतलाम रेलवे स्टेशन पर 15 अगस्त 1947 के दिन तिरंगा फहराने, फ्रंटियर मेल, देहरादून एक्सप्रेस, डायमंड क्रॉसिंग सहित स्टेशन बिल्डिंग और ब्रिटिश कालीन डीआरएम आवास जैसी कई ऐतिहासिक फोटो लगाई गई है.

ऐतिहासिक पलों की गवाह हैं ये तस्वीरें

फोटो जर्नलिस्ट लगन शर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय गजानंद शर्मा के द्वारा रतलाम स्टेशन की खींची गई तस्वीरों को सांझा कर प्रत्येक फोटोग्राफ की जानकारी दी है. फ्लैग होस्टिंग की फोटो के बारे में जानकारी देते हुए जर्नलिस्ट लगन शर्मा ने बताया,"15 अगस्त 1947 को मिली आजादी पर रतलाम रेलवे स्टेशन पर तत्कालिन डिविजनल ट्रैफिक सुपरीडेंट द्वारा तिरंगा फहराया गया था. यह फोटो रतलाम के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय गजानंद शर्मा माय डियर द्वारा बॉक्स कैमरा से खींचा गया था."

15 अगस्त 1947 में फ्लैग होस्टिंग (Photo by late Gajanand Sharma)

डायमंड क्रॉसिंग फोटो

रतलाम जंक्शन उन चुनिंदा महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, जहां पर डायमंड क्रॉसिंग हुआ करती थी. यानी मीटर गेज और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आपस में इंटरसेप्ट करना. इस दौरान ब्रॉड गेज की ट्रेन को निकालने के लिए मीटर गेज ट्रेन को इस क्रॉसिंग पर रोका जाता था. समय अंतराल में यह डायमंड क्रॉसिंग अब क्यू ट्रैक में बदल गया है. इसके लिए अब क्रॉसिंग की जगह ओवर ब्रिज बना दिया गया है.

रॉकेट स्पेशल लोको (Indian Railway)

रॉकेट स्पेशल लोको

1950 में खींचे गये रॉकेट स्पेशल लोको की फोटो भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई है. रतलाम रेलवे स्टेशन पर स्टीम इंजन में पानी भरने की व्यवस्था होती थी. रॉकेट स्पेशल लोको में पानी भरने के दौरान का यह ऐतिहासिक फोटो है.

प्लेटफार्म नंबर 4 की फोटो

रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 के एक किनारे का यह फोटो है. जहां साइन बोर्ड में रतलाम की स्पेलिंग RUTLAM लिखी गई है. फोटो जर्नलिस्ट लगन शर्मा ने बताया कि ब्रिटिश प्रशासनिक दौर में पहले रतलाम का नाम रुतलाम हुआ करता था.

ऐतिहासिक पलों की गवाह है ये तस्वीर (Indian Railway)

रतलाम स्टेशन पर फ्रंटियर मेल

1934 में पेशावर से मुंबई के बीच में चलाई गई पंजाब एक्सप्रेस का नाम बदलकर फ्रंटियर मेल कर दिया गया था. क्योंकि पेशावर एक सीमांत शहर हुआ करता था. यह ऐतिहासिक ट्रेन रतलाम रेलवे स्टेशन पर सफर करते हुए 90 वर्ष पूर्ण कर चुकी है. वर्तमान में इसका नाम अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस है.

डायमंड क्रॉसिंग फोटो रतलाम स्टेशन (Photo by late Gajanand Sharma)

देहरादून एक्सप्रेस

ब्रिटिश काल से ही देहरादून और बांद्रा के बीच चलने वाली ऐतिहासिक ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस का रतलाम स्टेशन पर 1950 में खींचा गया फोटोग्राफ है. डीआरएम आवास: ब्रिटिश कालीन हेरिटेज इमारत के रूप में रतलाम डीआरएम आवास की पहचान है. यह इमारत 1890 में बनाई गई थी.