ETV Bharat / state

रेलवे ग्रुप-डी फिजिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा, रतलाम में 3 मुन्नाभाई सहित 5 गिरफ्तार

रतलाम में रेलवे ग्रुप-डी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई, सभी आरोपी मध्य प्रदेश से नहीं, दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam Railway Group D Physical Exam
रतलाम में रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में 2 मुन्नाभाई गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 11:57 AM IST

|

Updated : September 10, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे ग्रुप-डी भर्ती फिजिकल परीक्षा में बुधवार को एक बार फिर 2 मुन्नाभाई पकड़े गए हैं. जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिजिकल परीक्षा में शामिल दो फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. इससे तीन दिन पहले 6 सिंतबर को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में मूल अभ्यर्थी की जगह दौड़ने के लिए पहुंचा एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया था. इस प्रकार 3 मुन्नाई भाई के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस राज्य के निवासी हैं आरोपी

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती फिजिकल परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों के शामिल होने का बड़ा मामला उस वक्त उजागर हुआ, जब चेकिंग के दौरान बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ. इस मामले में जीआरपी पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अब तक पकड़े गए सभी मुन्नाभाई बिहार के रहने वाले हैं. पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

जानकारी देते थाना प्रभारी (ETV Bharat)

नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

जीआरपी थाना प्रभारी सोहन पाटीदार ने बताया, " रेलवे ग्रुप-डी भर्ती के फिजिकल टेस्ट में बुधवार को अनुज दिवाकर नामक एक युवक मुख्य अभ्यर्थी गौरव दिगंबर की जगह दौड़ने पहुंचा था. वहीं, एक अन्य आरोपी पंकज मनीष कुमार नाम के अभ्यर्थी की जगह दौड़ने पहुंचा था. पूर्व में भी इस मामले में दो गिरफ्तारियां हो चुकी है. इस मामले में पकड़े गए तीन आरोपी सहित कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस रेलवे की ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है."

Railway Group D Physical Exam Fake Candidates
तीन फर्जी अभ्यर्थी सहित 5 लोग गिरफ्तार (ETV Bharat)

गौरतलब है कि इस मामले का खुलासा तीन दिन पहले 6 सितंबर को हुआ था, जब शारीरिक दक्षता के लिए बायोमैट्रिक चेकिंग में कुंदन कुमार की जगह फर्जी अभ्यर्थी अजीत कुशवाह पकड़ा गया था. वह कुंदन कुमार की जगह दौड़ने के लिए रेलवे खेल मैदान पर पहुंचा था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि अजीत 2 अगस्त को भी किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह दौड़ चुका था. पहला मामला सामने आने के बाद रेलवे अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान बुधवार 9 सितंबर को फिर दो मुन्ना भाइयों को फर्जी तरीके से फिजिकल टेस्ट देते हुए पकड़ा है.

Last Updated : September 10, 2026 at 12:09 PM IST

TAGGED:

RATLAM RAILWAY EXAM
RAILWAY PHYSICAL EXAM IN RATLAM
FAKE CANDIDATES ARRESTED
MADHYA PRADESH NEWS
RAILWAY GROUP D RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.