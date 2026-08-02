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जीरो एक्सीडेंट की ओर ट्रेनें! दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर रेलवे का कवच बन रहा सुरक्षा की ढाल

रतलाम रेल मंडल में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए किए कार्य रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर संपूर्ण 302 किलोमीटर सेक्शन पर कवच सुरक्षा प्रणाली कार्यशील हो चुकी है. पंचपिपलिया–मंगल महुडी के लगभग 78 रूट किलोमीटर रेलखंड पर 'कवच' प्रणाली की सफल कमीशनिंग के साथ ही रतलाम रेल मंडल में 100 प्रतिशत कवच सुरक्षा प्रणाली लागू की जा चुकी है.

रतलाम: भारतीय रेलवे में ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. रेलवे द्वारा बीते कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा के विभिन्न आधुनिक उपायों के परिणाम भी मिलने लगे हैं. इस वर्ष रेलवे द्वारा जारी किए गए दुर्घटना सूचकांक में दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है. जिसमें स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली कवच, आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के देश के प्रमुख रेल मार्गों पर इंस्टॉलेशन किया गया है. जिसकी बदौलत दुर्घटनाओं में कमी तो आ ही रही है बल्कि ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ रही है.

रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया कि, "यह ट्रेनों की दुर्घटना रोकने के साथ ही शून्य दुर्घटना के लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण कदम है. इसके साथ ही आधुनिक सिगनलिंग प्रणाली का इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाने का कार्य भी इस रेल खंड पर पूरा किया जा चुका है. जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर नागदा गोधरा सेक्शन में इस वर्ष एक भी ट्रेन दुर्घटना सामने नहीं आई है. दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर आवारा पशुओं या जंगली जानवरों की वजह से कोई ट्रेन हादसा ना हो इसके लिए भी रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ छह फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई गई है. इसकी वजह से भी रेल हादसों की संख्या में गिरावट आई है.

रतलाम रेल मंडल में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए किए कार्य (ETV Bharat)

क्या है रेलवे का सुरक्षा कवच

कवच सिस्टम ट्रेनों के बीच टक्कर होने को रोकने की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है. यदि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आ जाए या पीछे से टकराने का खतरा हो, तो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है और ट्रेन को टक्कर होने से पहले रोक देता है. कवच प्रणाली हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है. इसे आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया है.

कवच सिस्टम से दुर्घटनाओं में आई कमी (ETV Bharat)

भारतीय रेलवे के वह कार्य जो दुर्घटना रोकने में सहायक

1. मानवीय त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा 30 जून तक 6,671 स्टेशनों पर स्थानों और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रदान किए गए हैं.

2. लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 10,395 लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है.

3. विद्युत माध्यमों से ट्रैक पर उपस्थिति की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए 6,671 स्टेशनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है.

4. सभी लोकोमोटिव में लोको पायलटों की सतर्कता बढ़ाने के लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी) लगे होते हैं.

5. विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नल से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाते हैं. ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर चालक दल को आगे के सिग्नल के बारे में सूचित किया जा सके.

6. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों को जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) प्रदान की जाती है. जिससे लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि जैसे निकटवर्ती स्थानों की दूरी का पता चल सके.

7. पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी आधुनिक ट्रैक मशीनों के उपयोग से ट्रैक बिछाने की गतिविधि का मशीनीकरण करके मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम किया जा रहा है.

8.. रेल पटरियों में खामियों का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक दोष पहचान (यूएसएफडी) परीक्षण.

9. रेल पटरी में दरारों की जांच के लिए रेलवे ट्रैक की गश्त करना.

10. ट्रैक परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, जैसे ट्रैक डेटाबेस और निर्णय समर्थन प्रणाली को तर्कसंगत रखरखाव आवश्यकता तय करने और इनपुट को अनुकूलित करने के लिए अपनाया गया है.

रेलवे का कवच बन रहा सुरक्षा की ढाल (ETV Bharat)

बहरहाल, भारतीय रेलवे द्वारा आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के इंस्टॉलेशन के साथ ही ऐसे कई कार्य किए जा रहे हैं. जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना सूचकांक को बीते कुछ सालों में लगातार काम करने में मदद मिल रही है.