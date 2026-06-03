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1.91 मिलियन टन माल ढोकर रतलाम रेल मंडल देश में चमका, बना दिया रिकॉर्ड

रतलाम : यात्री सेवाओं के बाद रतलाम रेलवे मंडल अब माल लदान के मामले में भी देश के रेल मंडलों में अव्वल आ रहा है. माल परिवहन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धि हासिल करते हुए रतलाम रेल मंडल ने देश के प्रमुख रेल मंडलों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. रतलाम रेल मंडल ने पिछले वर्ष की तुलना में 16.56 की वृद्धि के साथ पश्चिम रेलवे में नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

रतलाम रेल मंडल यात्री गाड़ियों के परिचालन की समय दक्षता के मामले में देश भर के रेल मंडलों में प्रथम स्थान पर रहा था. इसके बाद रतलाम रेल मंडल द्वारा यात्री गाड़ियों के साथ मालगाड़ियों के त्वरित परिचालन के लिए किए गए कार्यों की वजह से माल लदान में भी विशेष उपलब्धि हासिल हुई है.

1.91 मिलियन टन माल ढोया

रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मई 2026 के दौरान रतलाम मंडल द्वारा कुल 1.91 मिलियन टन माल का लदान किया गया है. यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.29 प्रतिशत अधिक है.वहीं चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो माह अप्रैल एवं मई 2026 में मंडल द्वारा कुल 3.51 मिलियन टन माल का लदान किया गया है. जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.56 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है.रतलाम रेल मंडल ने प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के पैमाने पर सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ाने वाले रेल मंडलों में स्थान हासिल किया है.