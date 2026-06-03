1.91 मिलियन टन माल ढोकर रतलाम रेल मंडल देश में चमका, बना दिया रिकॉर्ड
माल लदान में भी रतलाम रेल मंडल देश में अव्वल, 16.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ बनाया रिकॉर्ड. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 10:02 PM IST
रतलाम : यात्री सेवाओं के बाद रतलाम रेलवे मंडल अब माल लदान के मामले में भी देश के रेल मंडलों में अव्वल आ रहा है. माल परिवहन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धि हासिल करते हुए रतलाम रेल मंडल ने देश के प्रमुख रेल मंडलों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. रतलाम रेल मंडल ने पिछले वर्ष की तुलना में 16.56 की वृद्धि के साथ पश्चिम रेलवे में नया कीर्तिमान स्थापित किया है.
रतलाम रेल मंडल यात्री गाड़ियों के परिचालन की समय दक्षता के मामले में देश भर के रेल मंडलों में प्रथम स्थान पर रहा था. इसके बाद रतलाम रेल मंडल द्वारा यात्री गाड़ियों के साथ मालगाड़ियों के त्वरित परिचालन के लिए किए गए कार्यों की वजह से माल लदान में भी विशेष उपलब्धि हासिल हुई है.
1.91 मिलियन टन माल ढोया
रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मई 2026 के दौरान रतलाम मंडल द्वारा कुल 1.91 मिलियन टन माल का लदान किया गया है. यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.29 प्रतिशत अधिक है.वहीं चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो माह अप्रैल एवं मई 2026 में मंडल द्वारा कुल 3.51 मिलियन टन माल का लदान किया गया है. जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.56 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है.रतलाम रेल मंडल ने प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के पैमाने पर सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ाने वाले रेल मंडलों में स्थान हासिल किया है.
रतलाम रेल मंडल ने रचा इतिहास
वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक दो महीनों में मंडल ने माल लदान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रमुख मंडलों में स्थान बनाया है. रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया, '' यह रतलाम मंडल के सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयास ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, परिचालन दक्षता तथा ग्राहक सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से संभव हुआ है, जिसकी बदौलत आज रतलाम रेल मंडल माल परिवहन के क्षेत्र में लगातार नई सफलताएं अर्जित कर रहा है और कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.''
यह भी पढ़ें- ढोल और थालियों की थाप के साथ शुरू होती है अनोखी परंपरा, पर्यावरण संरक्षण का दूसरा नाम बना हलमा
इन वस्तुओं को बड़े पैमाने पर ढोया जा रहा
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, '' रतलाम रेल मंडल ने नए ग्राहकों को जोड़ने के साथ ही पेट्रोलियम, ऑइल और लुब्रिकेंट की लोडिंग में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की है. वहीं, खाद्यान्न की लोडिंग में भी रतलाम रेल मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. इसके अलावा सीमेंट, क्लिंकर जैसी वस्तुओं की लोडिंग भी रतलाम रेल मंडल में बढ़ी है.''
यह भी पढ़ें- दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगा रडार, स्पीड मॉनिटरिंग मशीन को गच्चा दे नए सफर पर निकल रहे मुसाफिर
रतलाम मंडल ने माल परिवहन क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, गुड्स शेड्स के आधुनिकीकरण और मालगाड़ियों के त्वरित परिचालन कर देश के अव्वल रेल मंडलों में स्थान हासिल किया है. वहीं, यात्री सेवाओं के साथ माल लोडिंग के मामले में भी रतलाम रेल मंडल अब अव्वल आया है.