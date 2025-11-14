ETV Bharat / state

राजघरानों की प्राइवेट रेल लाइन पर बसा था रतलाम जंक्शन, 150 साल पुराना है इतिहास

रतलाम एकमात्र रेल मंडल था जहां थीं 3 प्राइवेट रेलवे लाइन ( Photo by late Gajanan Sharma )

रेलवे स्टेशन रतलाम के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "रतलाम रेलवे स्टेशन का वैसे तो 100वां वर्ष पूर्ण हो रहा है लेकिन यहां रेलवे लाइन 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी है. रियासत काल में मीटर गेज रेलवे लाइन के इस नेटवर्क को होलकर, सिंधिया, राजपूताना रेलवे लाइन और मालवा राजपूताना रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता था. मालवा क्षेत्र में सबसे पहले खंडवा- इंदौर रेलवे लाइन पर मीटर गेज लाइन बिछाने के लिए तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेज सरकार को फाइनेंस कर 1869 में इस रेलवे लाइन का निर्माण करवाया था. बाद में इस रेल लाइन को होलकर स्टेट रेलवे कहा जाने लगा.

रतलाम: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन रतलाम के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी महोत्सव और रतलाम स्टेशन के इतिहास से आम लोगों और नई पीढ़ी से परिचित करवाने के लिए ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इतिहास को समेटे इस 100 वर्ष के सफर में रतलाम स्टेशन ने प्राइवेट रेल लाइन से लेकर भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण जंक्शन बनने तक का सफर तय किया है. जी हां प्राइवेट रेल लाइन जो होलकर और सिंधिया राजघराने के साथ ही राजस्थान के रजवाड़ों की बदौलत अस्तित्व में आई थी. इसके बाद भारतीय रेलवे में यह ऐतिहासिक रेलवे लाइन और रतलाम, इंदौर ,नीमच और नसीराबाद जैसे ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन शामिल हुए हैं.

इसके साथ ही सिंधिया राजघराने के स्वामित्व वाले क्षेत्र गुना, बीना, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, नागदा को ग्वालियर से जोड़ने के लिए सिंधिया परिवार ने भी अंग्रेज सरकार को फाइनेंस कर नैरोगेज, मीटर गेज और ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण करवाया. मालवा क्षेत्र में मऊ इंदौर से नीमच तक की मीटर गेज लाइन सिंधिया रेलवे लाइन के स्वामित्व की थी. वहीं, नीमच से नसीराबाद तक की मीटर गेज रेलवे लाइन राजपूताना रेलवे के अंतर्गत आती थी. भारतीय रेलवे के गठन के पश्चात यह सभी रेलवे लाइन भारतीय रेलवे के अंतर्गत आ गई."

राजघरानों की प्राइवेट रेल लाइन पर बसा था रतलाम जंक्शन (Photo by late Gajanan Sharma)

रतलाम एकमात्र रेल मंडल था जहां थीं 3 प्राइवेट रेलवे लाइन

रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत तीन-तीन प्राइवेट रेलवे लाइन आती थीं, जो अब भारतीय रेलवे का हिस्सा हैं. वहीं, दिल्ली-मुंबई ब्रॉडगेज बनने के बाद रतलाम रेलवे स्टेशन इन तीनों ऐतिहासिक रेलवे लाइनों का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है. रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी की गई टेबल बुकलेट में इन तीनों रेलवे लाइन के इतिहास और राजघरानों के रेलवे के विकास में किए गए योगदान का भी जिक्र किया गया है.

ऐतिहासिक पलों की गवाह है ये तस्वीर (Photo by late Gajanan Sharma)

महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे रतलाम स्टेशन

रतलाम रेलवे स्टेशन का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. यहां से ऐतिहासिक ट्रेन फ्रंटियर मेल जो कि मुंबई से चलकर सीमांत शहर पेशावर तक जाती थी. पहले इस ट्रेन का नाम पंजाब एक्सप्रेस हुआ करता था लेकिन बाद में फ्रंटियर मेल से इस ऐतिहासिक ट्रेन को जाना जाता है. इसी ऐतिहासिक ट्रेन से सफर करते हुए देश के बड़े-बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेता रतलाम रेलवे स्टेशन का दौरा भी कर चुके हैं.

ऐतिहासिक पलों की गवाह है ये तस्वीर (Photo: Indian Railway)

अगस्त 1931 में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रतलाम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. जहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया था और भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारों से स्टेशन गूंज उठा था. महात्मा गांधी ने यहां स्टेशन पर लोगों को संबोधित करते हुए शराब को छोड़ने और खादी एवं स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था.

15 अगस्त 1947 में फ्लैग होस्टिंग (Photo by late Gajanan Sharma)

सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे थे रतलाम स्टेशन

नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद देश की यात्रा पर निकले थे. इस दौरान वह रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे. यहां स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लहर सिंह भाटी और साथियों ने उनका स्वागत किया था. सितंबर 1942 में मुस्लिम लीग के तमाम नेता और मोहम्मद अली जिन्ना भी रतलाम रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक फ्रंटियर मेल से यात्रा करते समय यहां पहुंचे थे.

राजघरानों ने बनवाई थीं प्राइवेट रेलवे लाइन (Photo: Indian Railway)

100 वर्ष पूर्ण होने पर ऐतिहासिक फोटो और कलाकृतियों की प्रदर्शनी

रतलाम रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक फोटोग्राफ की प्रदर्शनी में रेलवे स्टेशन पर 15 अगस्त 1947 के दिन तिरंगा फहराने, ऐतिहासिक फ्रंटियर मेल, देहरादून एक्सप्रेस, डायमंड क्रॉसिंग, पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के फोटो लगाए गए हैं. ब्रिटिश कालीन डीआरएम आवास जैसे कई ऐतिहासिक फोटो लगाए गए हैं. वहीं, मीटर गेज और अंग्रेजों के जमाने के रेलवे इंजन की सामग्री और अन्य एंटीक सामग्रियों की प्रदर्शनी भी शताब्दी महोत्सव में लगाई गई. जिसे देखकर स्कूली छात्र-छात्राओं और आम लोगों ने रतलाम रेलवे स्टेशन के गौरवशाली इतिहास को जाना और समझा है.