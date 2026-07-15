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दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली और कवच से बढ़ेगी रफ्तार

इस रेलवे ट्रैक पर 160 की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए किए जा रहे अन्य कार्य जिसमें ओएचई अपग्रेड, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बाउंड्री वॉल, कर्व कम करना और पुराने पुल और पुलिया को मजबूत करने के कुछ काम पूरे हो चुके हैं और कुछ अंतिम दौर में है.

रतलाम: दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम रेल मंडल का गोधरा-नागदा सेक्शन रेलवे के मिशन रफ्तार के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है. यह 224.49 किमी का रेलखंड देश का एकमात्र रेल सेक्शन है जहां ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली और कवच सुरक्षा प्रणाली के इंस्टॉलेशन और ट्रायल का कार्य पूर्ण हो चुका है.

रतलाम रेल मंडल का दाहोद नागदा सेक्शन देश का पहला रेलखंड है, जहां स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच और आधुनिक सिगनलिंग सिस्टम 100 प्रतिशत इंस्टॉल हो चुका है. वहीं, इनके ट्रायल भी मार्च 2026 में ही पूरे हो चुके हैं. इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पर दोनों तरफ सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है. इस तरह रतलाम रेल मंडल का यह रेलवे ट्रैक 3 प्रकार की अलग-अलग सुरक्षा से लैस हो गया है.

रतलाम रेल मंडल का गोधरा-नागदा सेक्शन ट्रिपल सुरक्षा से लैस (ETV Bharat)

ट्रेनों की टक्कर को बचाएगी स्वदेशी कवच प्रणाली

स्वदेशी कवच प्रणाली से ट्रेनों की टक्कर होने और दुर्घटना की संभावना शून्य हो जाएगी. जिसकी वजह से ट्रेनों को अधिक रफ्तार से चलाया जा सकेगा. वहीं ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली 2 स्टेशनों के बीच 1 से अधिक ट्रेनों के लगातार संचालन में मदद करेगा. जिससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और संचालन में लगने वाले समय की बचत होगी. वहीं दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बनाई जा रही सुरक्षा दीवार से रेलवे ट्रैक पर जंगली और आवारा पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी. जिससे इस रेलखंड पर ट्रेनों को अधिक रफ्तार से चलाया जा सकेगा.

ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली और कवच से बढ़ेगी रफ्तार (ETV Bharat)

रफ्तार बढ़ाने के लिए हो रहे यह कार्य

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली मुंबई रेलमार्ग देश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेलमार्गों में से एक है. इस रेल मार्ग पर गोधरा से नागदा सेक्शन कुल 224.49 किलोमीटर के रेलखंड पर स्वदेश में विकसित कवच सुरक्षा प्रणाली और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली इंस्टॉल की जा चुकी है. दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से रतलाम रेल मंडल में कई कार्य किए जा रहे हैं. "

दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन (ETV Bharat)

मुकेश कुमार ने बताया, "इसमें ट्रैक के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार बनाने, कर्व को सीधा करने ,ओएचई लाईन अपग्रेड करने के कार्य भी किए गए हैं. इसके अलावा ट्रेन संचालन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से सिग्नल दृश्यता में सुधार किया जा रहा है. सिग्नल साइटिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2025-26 में 27 राइट हैंड साइड सिग्नलों को लेफ्ट हैंड साइड में स्थानांतरित किया गया है. 31 मार्च 2026 तक कुल 45 सिग्नल अभी भी राइट हैंड साइड पर स्थित हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है."

160 किमी प्रतिघंटा की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन

करीब 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को 160 की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है. जिसमें अलग-अलग रेल मंडल में कई कार्य चल रहे हैं. वहीं, रतलाम रेल मंडल के गोधरा नागदा रेल खंड और कोटा रेल मंडल के नागदा कोटा रेलखंड में मिशन रफ्तार को लेकर तेजी से कार्य जारी है. जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही यह रेलवे ट्रैक 160 की रफ्तार के लिए तैयार हो जाएगा.