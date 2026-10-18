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दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर लपटों से हडकंप, पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग

रतलाम रेल मंडल में रेल हादसा ( ETV Bharat )

रतलाम: दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गोधरा से रतलाम आ रही पेट्रोल से भरी मालगाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया. बजरंगगढ़ स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक वैगन के ऊपर आग की लपट उठते देख हर किसी के होश उड़ गए. क्योंकि मालगाड़ी के सभी वैगन पेट्रोल से भरे हुए थे. गनीमत रही की यह आग फैली नहीं और कुछ मिनट में खुद ब खुद बुझ गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना मिलने पर गोधरा और रतलाम से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया.

रेलवे और इंडियन ऑयल के टेक्नीशियन की टीम वैगन और ट्रेन को चेक करने के बाद बांगरोद स्थित आईओसी के डीपो के लिए रवाना करेंगे. गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही रतलाम रेल मंडल के बंजली रेलवे क्रॉसिंग पर पैसेंजर ट्रेन से एक कार से टकरा गई थी. इसके बाद शनिवार रात मालगाड़ी में आग लगने की घटना भी सामने आई है.