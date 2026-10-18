दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर लपटों से हडकंप, पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग
रतलाम रेल मंडल में फिर टला रेल हादसा, बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन मालगाड़ी के वैगन से उठी लपटें, खुद बुझी आग. जांच के आदेश. रिपोर्ट-दिव्यराज राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:08 AM IST
रतलाम: दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गोधरा से रतलाम आ रही पेट्रोल से भरी मालगाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया. बजरंगगढ़ स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक वैगन के ऊपर आग की लपट उठते देख हर किसी के होश उड़ गए. क्योंकि मालगाड़ी के सभी वैगन पेट्रोल से भरे हुए थे. गनीमत रही की यह आग फैली नहीं और कुछ मिनट में खुद ब खुद बुझ गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना मिलने पर गोधरा और रतलाम से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया.
रेलवे और इंडियन ऑयल के टेक्नीशियन की टीम वैगन और ट्रेन को चेक करने के बाद बांगरोद स्थित आईओसी के डीपो के लिए रवाना करेंगे. गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही रतलाम रेल मंडल के बंजली रेलवे क्रॉसिंग पर पैसेंजर ट्रेन से एक कार से टकरा गई थी. इसके बाद शनिवार रात मालगाड़ी में आग लगने की घटना भी सामने आई है.
पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग
दरअसल, यह घटना शनिवार रात 8:30 बजे की है. गोधरा से रतलाम आ रही मालगाड़ी बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी. इस मालगाड़ी के सभी वैगन में हजारों लीटर पेट्रोल भरा हुआ था. जो पुणे से बांगरोद स्थित आईओसी के ऑयल डिपो पर आ रही थी. इसी दौरान मालगाड़ी के एक टैंक वैगन के ऊपर आग लग गई. ओएचई लाइन और वैगन के बीच उठ रही लपट को देखकर स्टेशन स्टाफ में हड़कंप मच गया. तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया. लेकिन इसके पूर्व कुछ ही मिनट में आग की लपट कम होकर स्वतः ही बुझ गई. सूचना मिलने पर रतलाम स्टेशन पर हुटर बजने लगा और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया.
मामले की जांच में जुटी रेलवे की टीमें
रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने बताया कि, ''एक वैगन में आग लगने की सूचना मिली थी, चंद मिनट में ही आग बुझ गई थी. आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है. रेलवे और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के टेक्नीशियन की टीम इसकी जांच कर रही है.''
बहरहाल रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ टीम ने मालगाड़ी को मुख्य ट्रैक से हटाकर बजरंगगढ़ स्टेशन पर ही सुरक्षित खड़ा किया है. जहां इस घटना की जांच की जा रही है. गनीमत रही कि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोल भरी मालगाड़ी में लगी आग ने भीषण रूप नहीं लिया अन्यथा बङा हादसा हो सकता था. इस रेलवे ट्रैक पर सैकड़ो यात्री गाड़ियां गुजरती है. जो इस हादसे से की चपेट में आ सकती थी.''