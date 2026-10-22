27 करोड़ का खजाना! रतलाम रेलवे मंडल ने 5000 मैट्रिक टन कबाड़ को बदल दिया मुनाफे के सौदे में
रतलाम रेल मंडल का जीरो स्क्रैप अभियान, स्क्रैप बेचकर कमाए 27 करोड़, कंडम इंजन, बोगी और कबाड़ से मिली अतिरिक्त आय. रिपोर्ट- दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:37 PM IST
रतलाम: ट्रेनों के समय पर संचालन और माल ढुलाई के मामले में अव्वल आने वाले रतलाम रेल मंडल ने कबाड़ से 26.96 करोड़ की कमाई की है. अनुपयोगी और जर्जर हो चुके इंजन, बोगी और स्क्रैप बेचकर 6 महीने में ही रतलाम रेल मंडल ने करोड़ों की अतिरिक्त आय प्राप्त की है. 5000 मैट्रिक टन स्क्रैप के निष्पादन से रेलवे को अतिरिक्त आय मिली है. वहीं, रेलवे परिसरों को स्क्रैप मुक्त भी किया जा सका है. जिससे रिक्त हुई जगह का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा. रतलाम रेल मंडल ने जीरो स्क्रैप अभियान के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल की है.
रेलवे का स्क्रैप मुक्त अभियान
दरअसल रेलवे स्टेशन, डिपो और रेलवे ट्रैक के आसपास रेलवे की करोड़ों रुपए की अनुपयोगी और जर्जर हो चुकी संपत्ति वर्षों से पड़ी हुई थी. जिसे अब रेलवे द्वारा स्क्रैप मुक्त अभियान चलाकर निष्पादित किया जा रहा है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''रतलाम रेल मंडल द्वारा 5000 मैट्रिक टन स्क्रैप का विक्रय कर 26.96 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है. इस स्क्रैप में रोलिंग स्टॉक से संबंधित अनुपयोगी सामग्री, पाथवे की स्क्रैप सामग्री, लोकोमोटिव केयर सेंटर, रतलाम मंडल के जर्जर पार्ट्स के अलावा 02 कंडम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (WAG-5), 02 कंडम कोच तथा 01 कंडम टावर वैगन को विक्रय किया गया है.''
- रतलाम में सुरक्षा से लैस हो रहे ट्रेनों के इंजन, टेस्टिंग ट्रैक पर 'कवच' का ट्रायल
- स्क्रैप पार्ट्स से बना दी महादेव की प्रतिमा, सिवनी में इस तरह दे रहे कंड़-कंड़ में शंकर का संदेश
- वेस्ट टू वंडर से बदला सागर का गली मोहल्ला और चौराहा, कबाड़ की कलाकृतियों का कमाल
डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया कि, ''स्क्रैप मुक्त अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों को स्क्रैप मुक्त बनाने, उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा अनुपयोगी सामग्री से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना है. इस अभियान से रेलवे को बेहतर यात्री सुविधाएं देने और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हो रही है.''
हर साल निकलते हैं स्क्रैप बेचने के टेंडर
आमतौर पर रेलवे के द्वारा स्क्रैप बेचने के लिए हर वर्ष टेंडर निकाले जाते हैं. लेकिन रतलाम रेल मंडल ने स्क्रैप मुक्त अभियान चलाकर लंबे समय से रेलवे की जमीन पर पड़े कबाड़ का निष्पादन किया है. रतलाम रेल मंडल द्वारा मात्र 6 महीने में ही रिकॉर्ड 5000 मैट्रिक टन स्क्रैप से लगभग 27 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है.
बहरहाल, रेलवे द्वारा स्क्रैप मुक्त अभियान के अंतर्गत न केवल अतिरिक्त आय प्राप्त की जा रही है बल्कि इन जर्जर हो चुके लोकोमोटिव इंजन, बोगियों एवं पुर्जों के निष्पादन से खाली हुई बेशकीमती जगह का अन्य विकास कार्य के लिए उपयोग भी किया जा सकेगा.