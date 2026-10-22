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27 करोड़ का खजाना! रतलाम रेलवे मंडल ने 5000 मैट्रिक टन कबाड़ को बदल दिया मुनाफे के सौदे में

रतलाम रेल मंडल ने स्क्रैप बेचकर कमाए 27 करोड़ ( ETV Bharat )

रतलाम: ट्रेनों के समय पर संचालन और माल ढुलाई के मामले में अव्वल आने वाले रतलाम रेल मंडल ने कबाड़ से 26.96 करोड़ की कमाई की है. अनुपयोगी और जर्जर हो चुके इंजन, बोगी और स्क्रैप बेचकर 6 महीने में ही रतलाम रेल मंडल ने करोड़ों की अतिरिक्त आय प्राप्त की है. 5000 मैट्रिक टन स्क्रैप के निष्पादन से रेलवे को अतिरिक्त आय मिली है. वहीं, रेलवे परिसरों को स्क्रैप मुक्त भी किया जा सका है. जिससे रिक्त हुई जगह का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा. रतलाम रेल मंडल ने जीरो स्क्रैप अभियान के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल की है.

रेलवे का स्क्रैप मुक्त अभियान