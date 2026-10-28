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डीजल शेड के वेस्ट वाटर से बन रहा लुब्रिकेंट ऑयल, रतलाम रेल मंडल का जुगाड़ मिशन

रतलाम रेल मंडल का कबाड़ से जुगाड़ मिशन ( ETV Bharat )

रतलाम: रेलवे की कबाड़ पड़ी संपत्तियों का उपयोग कर उनके बेहतर निष्पादन के मामले में रतलाम रेल मंडल हमेशा आगे रहा है. यहां अब डीजल शेड के वेस्ट वॉटर को ट्रीट कर उससे लुब्रिकेंट ऑयल निकाला जा रहा है. रेलवे इस नवाचार से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के साथ ही हजारों लीटर पानी को रिसाइकल कर वॉशिंग एवं बगीचे में इस्तेमाल भी कर रहा है. रेलवे के इस वेस्ट वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट की बदौलत जल एवं भूमि प्रदूषण पर भी काफी हद तक रोक लगाई जा सकी है.

75 हजार लीटर पानी की बचत और महीने भर में 100 लीटर लुब्रिकेंट ऑयल का प्रोडक्शन