डीजल शेड के वेस्ट वाटर से बन रहा लुब्रिकेंट ऑयल, रतलाम रेल मंडल का जुगाड़ मिशन
रतलाम रेल मंडल का कबाड़ से जुगाड़ मिशन, डीजल शेड के वेस्ट वाटर से निकाला जा रहा लुब्रिकेंट ऑयल. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:07 PM IST
रतलाम: रेलवे की कबाड़ पड़ी संपत्तियों का उपयोग कर उनके बेहतर निष्पादन के मामले में रतलाम रेल मंडल हमेशा आगे रहा है. यहां अब डीजल शेड के वेस्ट वॉटर को ट्रीट कर उससे लुब्रिकेंट ऑयल निकाला जा रहा है. रेलवे इस नवाचार से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के साथ ही हजारों लीटर पानी को रिसाइकल कर वॉशिंग एवं बगीचे में इस्तेमाल भी कर रहा है. रेलवे के इस वेस्ट वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट की बदौलत जल एवं भूमि प्रदूषण पर भी काफी हद तक रोक लगाई जा सकी है.
75 हजार लीटर पानी की बचत और महीने भर में 100 लीटर लुब्रिकेंट ऑयल का प्रोडक्शन
दरअसल, रतलाम रेल मंडल के रतलाम में डीजल एवं इलेक्ट्रिक लोको इंजन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का डिपो स्थित है. जहां डीजल और इलेक्ट्रिक लोको इंजन के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के दौरान बहने वाले डीजल और लुब्रिकेंट को एक चेंबर में इकट्ठा कर उसमें से लुब्रिकेंट ऑयल निकाला जा रहा है. जिसे लोकल मार्केट में सप्लाई कर रेलवे को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है.
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "रतलाम रेल मंडल का डीजल शेड किसी भी प्रकार के प्रदूषण की संभावना को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है. यहां लोको डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन के मेंटेनेंस के दौरान डीजल, ऑइल और अन्य लुब्रिकेंट बहता है. जिसकी वजह से भूमि और जल प्रदूषण होने का खतरा रहता है. लेकिन इसको खत्म करने के लिए यहां एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है. जिसमें प्रतिदिन ढाई हजार लीटर पानी को रिसाइकल किया जाता है.
पानी में मिले हुए डीजल ऑइल और लुब्रिकेंट को आधुनिक तकनीक से अलग किया जाता है और फिल्ट्रेशन के बाद लुब्रिकेंट ऑयल का प्रोडक्ट प्राप्त होता है. इसे लोकल मार्केट में ऑटोमोबाइल व्यावसायी खरीद लेते हैं. 1 महीने में करीब 100 से 200 लीटर तक लुब्रिकेंट ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है. वहीं, रीसाइक्लिंग के बाद प्रतिदिन ढाई हजार लीटर पानी रेलवे इंजन और पार्ट्स की धुलाई और बगीचे में सिंचाई के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है.
प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में आई कमी
रतलाम रेल मंडल द्वारा पानी की रीसाइक्लिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की मदद से प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है. वहीं, ग्रीन एनर्जी और 100% इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जा सकी है. इसके अलावा रेलवे द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट पड़ी हुई जगह पर वृक्षारोपण कर भी कार्बन उत्सर्जन को कम किया गया है.
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रेलवे के कल पुर्जों से बनाई गई थी आकर्षक कलाकृतियां
रतलाम रेल मंडल में कबाड़ से जुगाड़ मिशन के अंतर्गत आकर्षक मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई गई थीं. जिन्हें रतलाम रेल मंडल के रतलाम, इंदौर और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सजावट के रूप में लगाया गया था. रतलाम रेलवे स्टेशन के बाहर लगी सुंदर कलाकृतियां रेलवे इंजन और कोच से निकले खराब कलपूर्जों और उपकरणों का उपयोग कर बनाया गया है. इसके साथ ही रतलाम रेल मंडल ने वर्षों से रेलवे की जमीन पर पड़े कबाड़ का निष्पादन कर करोड़ों की आय भी प्राप्त की है.