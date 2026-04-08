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माल लदान में भी रतलाम रेल मंडल अव्वल, 19.79 मिलियन टन माल उठाकर बनाया रिकॉर्ड

रतलाम रेल मंडल ने हासिल की जबरदस्त सफलता, 2025-26 में 19.79 मिलियन टन का लदान कर बनाया रिकॉर्ड, हर दिन 848 वैगनों का किया लदान.

RATLAM RAILWAY GOODS REVENUE
माल लदान में रतलाम रेल मंडल अव्वल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:30 PM IST

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रतलाम: पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने माल लदान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल की है. वर्ष 2025-26 में रेल मंडल ने कुल 19.79 मिलियन टन का लदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वहीं, माल लदान और मालभाड़ा राजस्व दोनों के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है. यही नहीं रतलाम रेल मंडल ने माल लदान के लिए नए ग्राहकों की खोज कर माल भाड़ा राजस्व बढ़ाया है. इसके साथ ही पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों में भी माल लोडिंग किया है.

माल भाड़ा राजस्व में हासिल की उपलब्धि
रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''इस वर्ष रतलाम रेल मंडल ने ट्रेनों के समय पर संचालन के मामले में देशभर के रेल मंडलों में प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं, यात्री किराए के साथ ही माल भाड़ा राजस्व में भी अभूतपूर्व उपलब्धि मंडल ने हासिल की है. वर्ष 2025-26 में रतलाम रेल मंडल ने 19.59 मिलियन टन का लदान किया है. जो वर्ष 2024-25 के 19.23 मिलियन टन की तुलना में 2.91 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि बेहतर योजना, प्रभावी संचालन तथा संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ मंडल के सभी कर्मचारी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है.''

Ratlam Railway Division record
रतलाम रेल मंडल ने बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

प्रतिदिन औसतन 848 वैगनों का लदान
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि, ''रतलाम मंडल द्वारा वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन औसतन 848 वैगनों का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष के 839 वैगनों की तुलना में 1.07 प्रतिशत अधिक है. एक ही दिन में सर्वाधिक वैगन का लदान करने का रिकॉर्ड भी रतलाम रेल मंडल ने बनाया है, जहां बीते 28 मार्च को ही 1934 वैगन का लदान किया गया था.

खास बात यह है कि माल लदान राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की गई थी. रेलवे को नए ग्राहक मिले हैं. जिसमें सीमेंट, क्लिंकर, कंटेनर, उर्वरक, खाद्यान्न एवं डीओसी से संबंधित परिवहन के लिए नए गंतव्यों को जोड़ा गया. साथ ही 22 नए ग्राहकों के माध्यम से 40 रेक का लदान कर 20.72 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया.''

रतलाम रेल मंडल अब यात्री ट्रेनों के समय पर परिचालन में ही नंबर वन नहीं है बल्कि अब माल लदान के क्षेत्र में भी अव्वल बनने जा रहा है. रेलवे के अधिकारियों को उम्मीद है कि आगामी वर्ष में माल लदान के क्षेत्र में रतलाम रेल मंडल नई उपलब्धि हासिल करेगा.

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