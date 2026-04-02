सिंहस्थ के लिए रतलाम रेल मंडल में बनेंगे रेलवे बाईपास, नागदा और उज्जैन स्टेशन की कम होगी भीड़
रतलाम रेल मंडल की सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारी, 600 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे बाईपास, नागदा और उज्जैन स्टेशन को किया जायेगा बाईपास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 9:03 PM IST
रतलाम: सिंहस्थ 2028 को लेकर राज्य शासन ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे भी तैयारी में जुटा हुआ है. रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत होने जा रहे इस महा आयोजन के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट सहित 600 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे बाईपास भी बनाए जा रहे हैं. नागदा और उज्जैन स्टेशन को बाईपास कर इन रेल बाईपास को बनाया जाएगा. रतलाम रेल मंडल में पहली बार रेल बाईपास बनाए जाएंगे जो सिंहस्थ के पहले बनकर तैयार हो जाएंगे.
रतलाम रेल मंडल में बनेंगे दो रेलवे बाईपास
रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "सिंहस्थ को लेकर रेलवे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम जारी है. वहीं, 600 करोड़ रुपए के दो बाईपास बनेंगे. ये बाईपास चिंतामन गणेश से नईखेड़ी उज्जैन रेलवे स्टेशन को बाईपास करने के लिए और रोहल खुर्द से भाटीसुडा नागदा रेलवे स्टेशन को बाईपास करने के लिए बनाए जाएंगे."
रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "चिंतामन गणेश से नईखेड़ी बाईपास 8.6 किलोमीटर लंबा होगा. वहीं, रोहल खुर्द से भाटीसुडा के मध्य 13.7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा. नागदा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर प्रमुख जंक्शन है जहां से उज्जैन की ओर जाने वाली गाड़ियों का इंजन बदलना पड़ता है. इस दौरान पैसेंजर गाड़ियों को करीब आधा घंटा रोकना पड़ता है. इस बाईपास के बन जाने पर ट्रेनों के समय पर संचालन करने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर ट्रैक इंगेजमेंट भी कम हो जाएगा.
इस रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली मालगाड़ियों को भी बिना स्टेशन पर रोके संचालित किया जा सकेगा. वहीं उज्जैन स्टेशन को बाईपास करने के लिए बना रहे चिंतामन गणेश नईखेड़ी बायपास का सबसे ज्यादा फायदा सिंहस्थ 2028 के दौरान मिलेगा. जहां उज्जैन स्टेशन पर पड़ने वाले यात्री दबाव और यात्री गाड़ियों के प्रबंधन में सहायता मिल सकेगी. इस बाईपास की मदद से विभिन्न रेलवे स्टेशनों की तरफ से आने वाली गाड़ियों को उज्जैन मुख्य स्टेशन पर लाए बिना बाईपास किया जा सकेगा."
सिंहस्थ 2028 के प्रोजेक्ट में यह कार्य हो रहे शुरू
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंहस्थ 2028 के दौरान रेलवे द्वारा कई निर्माण कार्य किये जा रहे हैं. जिससे सिंहस्थ में आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और भीड़ का नियंत्रण किया जा सके. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 6 मीटर चौड़े 2 फुट ओवर ब्रिज और 12 मीटर चौड़ा एक फ़ुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं.
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उज्जैन स्टेशन के साथ ही पिंगलेश्वर, पवासा, मोहनपुरा, चिंतामन गणेश, शिप्रा ब्रिज और विक्रम नगर जैसे छोटे स्टेशनों को भी तैयार किया जा रहा है जहां प्लेटफार्म निर्माण से लेकर फुट और ब्रिज निर्माण जैसे कार्य जारी हैं. उज्जैन मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर नहीं जाए इसके लिए रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 3.5 मीटर की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ टीम की अतिरिक्त नियुक्ति के साथ ही रेलवे स्टाफ के लिए ऑफिस एवं रहने की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही है.