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दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर सनसनाती हुई दौड़ेंगी ट्रेनें, हाईटेक सुरक्षा कवच से ट्रैक एक्सीडेंट फ्री

रतलाम रेलवे डिवीजन के तहत नागदा-गोधरा के बीच 302 किमी रेलमार्ग पर कवच प्रणाली की सफल टेस्टिंग.

Railway Kavach system
नागदा-गोधरा के बीच 302 किमी रेलमार्ग पर कवच प्रणाली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : रेलवे ने दुर्घटना एवं यात्री सुरक्षा के लिए स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली ‘कवच’ के विस्तार में उपलब्धि हासिल की है. नागदा-गोधरा रेलखंड को अब आधुनिक कवच प्रणाली की सुरक्षा मिलेगी. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में 20 जुलाई 2026 को पंचपिपलिया-मंगल महुडी के लगभग 78 किलोमीटर रेलखंड पर ‘कवच’ प्रणाली की सफल टेस्टिंग की गई.

रेलवे ट्रैक पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली

नागदा-गोधरा रेलखंड के अंतर्गत संपूर्ण 302 रूट किलोमीटर मार्ग अब ‘कवच’ प्रणाली से पूर्णतः सुसज्जित एवं कार्यशील हो गया है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार "30 मार्च 2026 को नागदा-गोधरा रेलखंड के प्रथम चरण में 224 रूट किलोमीटर पर ‘कवच’ प्रणाली लागू की गई.

Railway Kavach system
क्या है रेलवे की कवच प्रणाली (ETV BHARAT)

नागदा-गोधरा रेलखंड पर काम पूरा

नागदा-गोधरा रेलखंड पर ‘कवच’ प्रणाली के पूर्ण क्रियान्वयन से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेनों का संचालन अब और अधिक सुरक्षित, आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गया है. यह उपलब्धि भारतीय रेल के ‘शून्य दुर्घटना’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग देश के सर्वाधिक व्यस्त में से एक है. ऐसे महत्वपूर्ण रेलखंड पर ‘कवच’ प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सभी संबंधित विभागों के उत्कृष्ट समन्वय, तकनीकी दक्षता एवं टीमवर्क से संभव हो सका है.

क्या है रेलवे की कवच प्रणाली

ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली अमल में लाई जा रही है, जिसे ट्रेन की आमने-सामने की टक्कर रोकने के अलावा लाल सिग्नल पर होने की घटनाओं पर निगरानी रखते हुए उनकी गति पर नजर रखी जाती है. इस प्रणाली के जरिए और मनिटरिंगके कारण कोई भी दो ट्रेन एक साथ एक ट्रैक पर नहीं आ सकती. इस प्रणाली को भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया है.

ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक

यदि लोको पायलट लाल सिग्नल पार कर जाए या फिर ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोकने की स्थिति में नहीं हो, तब भी यह सिस्टम ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है. ऐसी स्थिति रेलों की दुर्घटनाएं संभव नहीं होती. यह रेडियो तरंगों के जरिए पूरे ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी करता है, जो ट्रेनों के लिहाज से सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 को फॉलो करता है खराब मौसम या कोहरे में जब विजिबिलिटी कम रहती है, उस समय भी यह ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलने में कारगर है.

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