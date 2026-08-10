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रतलाम के राघव को मिली जापान में तारीफ, अस्थमा के मरीजों के लिए बनाया इनहेलर ट्रेकर

रतलाम के राघव को मिली जापान में तारीफ ( ETV Bharat )

12वीं कक्षा के छात्र राघव चौधरी ने बताया कि "कक्षा आठवीं में पढ़ते समय उनके दोस्त को अस्थमा की शिकायत थी और जब अस्थमा अटैक आता था, तो वह इनहेलर नहीं मिलने पर परेशान हो जाता था. तभी दिमाग में आइडिया आया कि आईआर टेक्नोलॉजी (रिमोट में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल कर इनहेलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाए. स्कूल में फिजिक्स के शिक्षक शैलेंद्र पुरोहित ने राघव को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली INSPIRE-MANAK प्रतियोगिता के बारे में बताया और प्रोत्साहित किया.

स्कूलिंग के बाद राघव की योजना इस इनोवेशन को कमर्शियल स्टेज पर ले जाने की हैं. वहीं, इस टेक्नोलॉजी से इनहेलर ही नहीं कार, बाइक की चाबी और जरूरी सामान के लिए सस्ता और सरल ट्रेकर भी राघव बना चुके हैं.

रतलाम: प्रतिभाशाली छात्र राघव चौधरी के इनोवेशन को जापान में भी सराहना मिल रही है. राघव ने एडवांस इनहेलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है. जिसकी मदद से इमरजेंसी होने पर मरीज को इनहेलर आसानी से मिल सके. सुराना गांव के रहने वाले राघव चौधरी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता 2024 में इस मॉडल को प्रदर्शित किया था, जिसे श्रेष्ठ प्रोजेक्ट में चुना गया था. इसके बाद अब राघव का चयन भारत और जापान सरकार के संयुक्त सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ था. जहां राघव के एडवांस इनहेलर ट्रैकिंग सिस्टम को सराहना मिली है. वहीं,जापान के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और शिक्षाविदों ने राघव को तकनीकी टिप्स भी दिए हैं.

जिसके माध्यम से राघव को इस इनोवेटिव आइडिया को साकार करने के लिए ₹10000 की फंडिंग भी मिली. 2024 में जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में राघव ने एडवांस इनहेलर ट्रैकिंग सिस्टम को प्रदर्शित किया. जहां देश के टॉप साइंस मॉडल में राघव के मॉडल को भी चयनित किया गया."

कॉमर्स के छात्र का साइंस के क्षेत्र में कमाल

साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट तैयार कर राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी से लेकर जापान के सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम तक का सफर तय करने वाले राघव चौधरी 12वीं में कॉमर्स संकाय के विद्यार्थी हैं. राघव चौधरी ने बताया कि "उन्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है. इसलिए कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी भी राघव को पसंद है. उन्होंने बताया कि कॉमर्स विषय के साथ उन्होंने आईटी विषय भी लिया है. जिसमें उनकी पढ़ाई जारी है."

जापान के सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम से मिला सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

राघव के पिता सुनील चौधरी ने बताया कि "राघव बचपन से ही प्रतिभाशाली है. वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों को शुरू से ही खोलता और सुधारता रहता था. इसके बाद उसने अपनी प्रतिभा के दम पर ही आज देश और विदेश में गांव का नाम रोशन किया है."

विज्ञान प्रदर्शनी से जापान तक का सफर

आमतौर पर जिला स्तर पर लगने वाली विज्ञान प्रदर्शनी को छात्र एवं उनके अभिभावक बहुत ही सामान्य तौर पर लेते हैं. जबकि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश के इन्हीं छोटे-छोटे स्कूल और जिलों में आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनियों से देश के सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव आइडिया खोजे जाते हैं. स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी से जापान तक का सफर तय करने वाले राघव चौधरी ने कहते हैं कि "छात्रों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जो भी इनोवेटिव आइडिया उनके दिमाग में है. उन्हें अपने शिक्षकों के माध्यम से साकार करना चाहिए."

राघव चौधरी को मिली जापान में तारीफ (ETV Bharat)

बहरहाल रतलाम के छोटे से गांव सुराना के किसान परिवार से आने वाले राघव चौधरी के इनोवेटिव आइडिया ने देश में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के देश जापान में भी रतलाम और गांव का नाम रोशन किया है.