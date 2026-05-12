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खुद को जिंदा साबित करने जनसुनवाई में पहुंची महिला पंच, सरपंच और सचिव पर लगाए आरोप

ग्राम पंचायत खेड़ा कलालिया के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना महिला पंच रइसा बाई को इतना मंहगा पड़ा कि सरपंच और सचिव ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनवा दिया. महिला पंच ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि इसका पता तब चला जब राशन और लाड़ली बहना की राशि मिलना बंद हो गई. बीते करीब 3 महीने से पीड़ित महिला और उसके पति शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं.

रतलाम: जनसुनवाई के दौरान रतलाम में मंगलवार को एक बार फिर जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का मामला सामने आया है. यहां खुद को जिंदा साबित करने के लिए एक महिला पंच को शासकीय दफ्तर और जनसुनवाई के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं. महिला पंच का कहना है कि उसने पंचायत में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था.

सरपंच और सचिव पर लगाया आरोप (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत खेड़ा कलालिया का मामला

यह मामला पिपलोदा जनपद की खेड़ा कलालिया ग्राम पंचायत का है. यहां की महिला पंच रइसा बाई का आरोप है, "सचिव और वर्तमान सरपंच पति ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाकायदा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो गया."

जिंदा करवाने जनसुनवाई में शिकायत (ETV Bharat)

जिंदा करवाने जनसुनवाई में शिकायत

पीड़ित महिला पंच और उसके पति मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे. जहां उन्होंने कलेक्टर के सामने खुद को जिंदा साबित करने का आवेदन दिया है. महिला के पति जगदीश नाथ ने बताया कि "मेरी पत्नी रइसा बाई वार्ड नंबर 14 से पंच है. ग्राम पंचायत में वह सीमेंट कांक्रीट रोड और नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती थी तो सरपंच और सचिव ने मिलकर उसे मृत घोषित कर दिया. उसकी जीवित होने की पहचान ही नष्ट कर दी. मेरी पत्नी को लाड़ली बहना योजना की राशि मिलती थी वह भी बंद हो गई और गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद हो गई."

जगदीश नाथ कहते हैं, "जितना आसान किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है उतना ही मुश्किल किसी को वापस जिंदा घोषित करना हो रहा है. जिसके लिए दोनों को शासकीय कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. पीड़ित महिला पंच रइसा बाई ने बताया कि "जनपद सीईओ, जावरा एसडीम और अब कलेक्टर मैडम के पास आवेदन दिया है लेकिन 3 महीने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है."