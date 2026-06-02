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रतलाम में बोतल और केन में नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जनसुनवाई से क्या है कनेक्शन जानिए

रतलाम कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान लगातार पेट्रोल-डीजल उड़लने पर प्रशासन सख्त ( ETV Bharat )

रतलाम कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में पहुंचना अब आसान नहीं होगा. आवेदन देने के लिए लोगों को 3 अलग-अलग चेकिंग पॉइंट से गुजरना होगा. ऐसी सुरक्षा व्यवस्था यहां इसलिए की गई है ताकि अब कोई भी आवेदक अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ या नुकसान पहुंचाने वाली अन्य वस्तुएं नहीं ले जा सकें.

रतलाम: कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में जनसुनवाई में पहुंचना अब आसान नहीं होगा. थ्री लेयर सुरक्षा से गुजरने के बाद ही जनसुनवाई में पहुंचा जा सकेगा. बीते हफ्तों में 2 बार आवेदकों द्वारा आत्मदाह की कोशिश किए जाने के बाद अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग के बीच जनसुनवाई में जा सकेंगे. आवेदक कोई ज्वलनशील पदार्थ या नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु जनसुनवाई में ना ले आएं इसके लिए कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर चेकिंग किए जाने के बाद ही आवेदक जनसुनवाई में पहुंच सकते हैं.

पिछली कुछ जनसुनवाई में कई लोगों ने उड़ेल लिया था पेट्रोल-डीजल (ETV Bharat)

पिछली जनसुनवाई में उड़ेल लिया था पेट्रोल-डीजल

बीते मंगलवार को जनसुनवाई में एक किसान ने नष्ट हुई फसल की समस्या का निराकरण नहीं होने पर खुद पर डीजल डाल लिया गया था. वहीं एक अन्य युवक ने भी राजस्व विभाग द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया था. इसके बाद प्रशासन ने जनसुनवाई और कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों की चेकिंग शुरू करवाई है. वहीं, सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बोतल या केन में पेट्रोल एवं डीजल नहीं बेचने के आदेश भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं.

जनसुनवाई कक्ष में पहुंचने थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat)

क्यों आई सख्त चेकिंग और सुरक्षा की नौबत?

जनसुनवाई में समस्याओं का निराकरण नहीं होने या अधिकारियों की बेरुखी से नाराज होकर आवेदकों द्वारा हंगामा किए जाने या गलत कदम उठाने की घटनाएं रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में कई बार सामने आ चुकी हैं. जिसके बाद अब आत्मदाह का प्रयास किए जाने की भी 2 घटनाएं एक के बाद एक सामने आई हैं.

जनसुनवाई में पहुंचने सख्त चेकिंग और सुरक्षा की व्यवस्था (ETV Bharat)

जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवेदकों की चेकिंग करवाना शुरू कर दिया है. रतलाम एसडीएम आर्ची हरित ने बताया, "कई बार देखने में आया है कि जनसुनवाई के दौरान कुछ आवेदक ज्वलनशील पदार्थ और नुकसानदायक सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं. जनसुनवाई में आने वाले आम लोगों और अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई है."