6 साल से बेड पर हूं मैडम, अधिकारी कह रहे हैं कि हाथ-पैर कट जाते तो मिलता मुआवजा

जनसुनवाई कर रही जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन को फरियादी ने बताया कि श्रम विभाग और जनपद के जिम्मेदार अधिकारी उसे यह दलील दे रहे हैं कि यदि तम्हारे अंग कट जाते तो ही आर्थिक सहायता मिलती है. आवेदन करने के डेढ़ साल के बाद भी कोई जवाब संबंधित विभाग द्वारा नहीं दिया गया है.

रतलाम: मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्या हाल चाल हैं इसका ताजा उदाहरण रतलाम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान देखने को मिला. पूर्व की शिवराज सरकार के दौरान लागू की गई संबल योजना का हितग्राही ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर है. 2018 में सड़क दुर्घटना में घायल होकर 85% तक दिव्यांग हो चुके कालू वसुनिया ने जनसुनवाई में पहुंचकर संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिलने की शिकायत की है.

रतलाम जिला मुख्यालय पर चल रही जनसुनवाई के दौरान व्हीलचेयर पर पहुंचे बंजली निवासी फरियादी कालू वसुनिया ने आवेदन देकर बताया कि "संबल योजना के अंतर्गत पात्र होने के बाद भी उसे आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है. 2018 के पहले ही उसका संबल योजना और श्रमिक कार्ड बना हुआ था. इसके बाद एक सड़क दुर्घटना में स्पाइन में लगी चोट की वजह से कमर के नीचे का हिस्सा और दाहिना हाथ पैरालाइज्ड हो गया. 6 सालों से वह बेड पर है और स्वयं का कार्य करने में भी असमर्थ है."

'डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली आर्थिक मदद'

दिव्यांग फरियादी कालू वसुनिया ने बताया कि "संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक को अस्थाई विकलांगता होने पर एक लाख और स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है लेकिन पात्र होने के बावजूद मुझे डेढ़ साल से आर्थिक सहायता नहीं मिली है और ना ही कोई संतोषजनक जवाब मिल पा रहा है."

'दोनों पैर कट जाते तो मिलती सहायता'

फरियादी कालू वसुनिया ने बताया कि "सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, जिसके जवाब में श्रम विभाग और जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों ने यह बताया कि आपके दोनों पैर यदि दुर्घटना में कट जाते तो आप इस योजना के अंतर्गत हितग्राही होते."

क्या है संबल योजना का नियम?

संबल योजना 2.0 के पोर्टल पर योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड और पात्र हितग्राही को अस्थाई विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए और स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी दी गई है. स्थाई अपंगता को लेकर पोर्टल पर पूरा विवरण नहीं दिया गया है.

श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने "श्रम विभाग और जनपद के अधिकारियों को नियम अनुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं."