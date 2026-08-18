रतलाम में जनसुनवाई की नई व्यवस्था से अनजान फरियादी, कलेक्ट्रेट में भटकते रहे
रतलाम में जनसुनवाई के लिए बनाए गए केंद्रों पर इक्का-दुक्का लोग पहुंचे. कलेक्ट्रेट में एक भी आवेदन नहीं लिया गया. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:51 PM IST
रतलाम : हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई की बदली गई व्यवस्था से आवेदकों को कलेक्ट्रेट पहुंचकर परेशान होना पड़ा. रतलाम में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जनसुनवाई जिला मुख्यालय पर नहीं करते हुए ब्लॉक स्तर और निर्धारित 7 केंद्रों पर आयोजित की गई. जानकारी के अभाव में कई आवेदक रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्हें उनके क्षेत्र के अनुसार निर्धारित केंद्र पर पहुंचकर जनसुनवाई का आवेदन देने के लिए कहा गया.
जिले के दूरदराज से भी पहुंचे आवेदक
इस दौरान आलोट बाजना, सैलाना और शिवगढ़ क्षेत्र से आवेदक कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आवेदन लेकर पहुंचे, जिन्हें यहां पहुंचकर निराशा हाथ लगी है. इसी मंगलवार से जनसुनवाई 7 विकेंद्रीकृत केंद्रों पर आयोजित करने के निर्देश रतलाम कलेक्टर द्वारा दिए गए थे. लेकिन इस व्यवस्था से अनजान के आवेदक आज भी जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई के लिए पहुंच गए. वहीं, कई आवेदकों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में वह इसलिए आए हैं क्योंकि निचले स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में उन्हें फिर से एसडीएम कार्यालय या जनपद कार्यालय में जनसुनवाई के लिए भेजा जा रहा है.
परेशान होते रहे आवेदक
शिवगढ़ से आए कालू सिंह ने बताया "यहां आने पर उन्हें कहा गया सैलाना जाकर जनसुनवाई का आवेदन दीजिए. जबकि सैलाना में उनका आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया गया. इसके बाद उन्हें फिर से रतलाम कलेक्ट्रेट आना पड़ा है."
जावरा क्षेत्र से आए अनिल अग्रवाल ने बताया "उनका आवेदन पहले से ही जनसुनवाई में लंबित है. वह आज जब जिला मुख्यालय पर आए हैं तो उन्हें कहा गया कि एसडीओ जावरा से संपर्क करें. जबकि जमीन के मामले में बंदोबस्त की गड़बड़ी के संबंध में एसडीएम जावरा द्वारा पूर्व में ही प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजा जा चुका है. ऐसे में फिर से एसडीएम जावरा के पास जाकर आवेदन देने का क्या मतलब है."
सैलाना क्षेत्र से आए वर सिंह ने बताया "उनका जमीन से संबंधित प्रकरण था, जिसके लिए वह जनसुनवाई में आए थे. लेकिन यहां उन्हें वापस से जाकर जनसुनवाई में आवेदन देने के लिए कहा गया है."
जिला मुख्यालय पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं
रतलाम नगर निगम में चल रही जनसुनवाई में 11:45 तक विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि ही नहीं पहुंचे. एसडीएम शहर और नगर निगम आयुक्त द्वारा की जा रही जनसुनवाई के दौरान शुरुआत में इक्का-दुक्का आवेदक ही पहुंचे. जावरा, आलोट और पिपलोदा स्थित केंद्र पर भी जानकारी के अभाव में ज्यादा संख्या में आवेदक नहीं पहुंचे हैं. जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई के अंतर्गत एक भी आवेदन रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया.
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बदली व्यवस्था में पहली जनसुनवाई
एडीएम बृजेंद्र रावत ने बताया "जनसुनवाई के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है. प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक जिले में 07 विकेन्द्रीकृत केन्द्रों पर जनसुनवाई होगी. इसका उद्देश्य यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा. आज पहली ही बार परिवर्तित व्यवस्था में जनसुनवाई की गई है. इस कारण कुछ आवेदक यहां पहुंच गए, जिन्हें सुनवाई कर संबंधित अधिकारी या विभाग के पास भेजा गया है."