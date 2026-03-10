रतलाम जनसुनवाई में लगी भीड़, कलेक्टर मिशा सिंह को आवेदन देने की लगी होड़
रतलाम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई, आवेदकों की लगी भीड़, कलेक्टर मिशा सिंह को आवेदन सौंपने की मांग पर अड़े लोग.
Published : March 10, 2026 at 6:20 PM IST
रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर
रतलाम: हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में मंगलवार को अजीब नजारा देखने मिला है. जहां जनसुनवाई कक्ष में आवेदकों ने कलेक्टर के अलावा किसी अन्य अधिकारी को अपना आवेदन देने से ही इनकार कर दिया. आवेदकों का कहना था कि यह अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है. इसलिए वह सिर्फ कलेक्टर को ही अपना आवेदन देंगे. जनसुनवाई के दौरान स्थिति ऐसी बनी की कतार में पीछे बैठे आवेदकों को बुला बुलाकर डिप्टी कलेक्टर राधा महंत के पास आवेदन देने की गुजारिश की गई, लेकिन उनके द्वारा आवेदन देने से मना कर दिया गया.
आवेदक बोले- 20-20 बार जनसुनवाई में दे चुके आवेदन
दरअसल, प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में लोगों के आवेदन लेने वाले अधिकारी तो बदल जाते हैं, लेकिन उन आवेदकों की समस्या वहीं के वहीं बनी हुई है. रतलाम कलेक्ट्रेट में कई दिनो के बाद मुख्य जनसुनवाई में बैठीं कलेक्टर मिशा सिंह को देखकर लंबे समय से अपना आवेदन लेकर पहुंच रहे आवेदकों ने अन्य अधिकारियों को आवेदन देने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि वह केवल कलेक्टर को ही अपनी समस्या बताएंगे, क्योंकि यह सभी अधिकारी पहले भी कई बार आवेदन ले चुके हैं और उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
कलेक्टर के पास में ही डिप्टी कलेक्टर राधा महंत भी सुनवाई कर रही थीं. जनसुनवाई कक्ष में बैठे करीब 40-50 आवेदकों की लाइन में पीछे बैठे लोगों को पुलिसकर्मी और कर्मचारी आवेदन देने के लिए बुलाकर लाने लगे, लेकिन वहां पहुंचकर आवेदकों ने यह कहकर इंकार कर दिया कि वह सिर्फ कलेक्टर को ही अपना आवेदन देना चाहते हैं. इसके बाद उन्हें वापस पीछे की लाइन में भेज दिया गया.
आवेदन देने से इनकार करने वाले विनोद राठौड़ ने बताया कि "वह पांच बार जनसुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब वह सिर्फ कलेक्टर मैडम को ही आवेदन देंगे." राजस्व पोर्टल में रिकॉर्ड गायब हो जाने से संबंधित शिकायत लेकर 20 बार जनसुनवाई में आ चुके संजय जैन ने भी "डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि जो अधिकारी समस्या का समाधान करने में सक्षम है, उसे ही वह आवेदन देंगे."
बालाराम कसेरा ने भी सिर्फ कलेक्टर को आवेदन देने की इच्छा व्यक्त की. जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें वापस लाइन में पीछे भेज दिया. जनसुनवाई में पीछे की कतार में बैठे चंद्रमल ने भी डिप्टी कलेक्टर राधा महंत को आवेदन जरूर दिया, लेकिन जब उन्हें समाधान नहीं मिला, तो कलेक्टर से मिलकर फिर से अपना आवेदन देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्हें भी वापस आवेदकों की लाइन में पीछे भेज दिया गया.
आर्थिक सहायता के नाम पर दिए ₹1000 रुपए
जनसुनवाई को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसका एक और उदाहरण तब देखने को मिला, जब एक आवेदक हेमराज चौहान बेटे और बेटी के महंगे इलाज से कर्जदार होकर आर्थिक सहायता के लिए जनसुनवाई में पहुंचा, तो पहले तो उसे 4 बार जनसुनवाई के चक्कर लगाने पड़े. इसके बाद अब उसे रेडक्रॉस से ₹1000 रुपए की सहायता देने की बात कही गई है. हेमराज ने बताया कि "उसकी बेटी की आंखों की रोशनी लगातार काम हो रही है. जिसका उपचार शासकीय और निजी दोनों अस्पतालों में करवा रहे हैं. महंगी जांच जो की शासकीय अस्पताल में नहीं होती है, उसके लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी.
वह राजस्थान के बांसवाड़ा में जाकर मजदूरी का काम कर रहा है. आर्थिक मदद की उम्मीद में 4 बार हर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा. जिसके बाद आज उसे मात्र ₹1000 की आर्थिक मदद दिए जाने की बात एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने कही है. जिसके बाद आवेदक आर्थिक मदद प्राप्त किए बिना ही वापस अपने घर लौट गया."
बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि यदि जनसुनवाई में अधिकारी लोगों की समस्या पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है तो आखिर क्यों एक दर्जन से अधिक आवेदक इन अधिकारियों को अपना आवेदन देना ही नहीं चाहते हैं. क्यों उन्हें सिर्फ कलेक्टर से ही अपनी समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है.