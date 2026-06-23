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रतलाम में व्हाइट, पिंक और येलो पर्ची दूर करेगी प्रॉब्लम, पब्लिक हियरिंग में कलर कोडिंग सिस्टम

रतलाम जनसुनवाई में कलर कोडिंग सिस्टम, आवेदन पर लगी पर्ची तय करेगी आवेदकों की समस्या का समाधान. बैठक व्यवस्था में भी हुआ बदलाव.

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पब्लिक हियरिंग में कलर कोडिंग सिस्टम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लाइन और भीड़ कम करने के लिए रतलाम जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है. यहां आने वाले आवेदकों के आवेदन पर अलग-अलग कलर की पर्ची लगाई जा रही है. जिससे आवेदनों की छंटनी कर निराकरण करने योग्य आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके.

जनसुनवाई में कलर कोडिंग सिस्टम

जनसुनवाई में पहली बार पहुंचे आवेदक के आवेदन पर सफेद रंग की पर्ची वाला टोकन लगाया जा रहा है. वहीं पूर्व से लंबित मामलों पर पिंक कलर की पर्ची लगाई जा रही है. सुनवाई योग्य नहीं होने या कोर्ट में प्रकरण होने की स्थिति में पीले रंग की पर्चीे आवेदन के साथ अटैच की जा रही है. इससे जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों की जल्दी छंटनी करने और निराकरण करने में मदद मिल सकेगी.

रतलाम में व्हाइट, पिंक और येलो पर्ची दूर करेगी प्रॉब्लम (ETV Bharat)

बैठक व्यवस्था में भी हुआ बदलाव

जनसुनवाई में लगातार हो रही अव्यवस्था और आवेदकों की भीड़ के समाधान के लिए कलेक्टर मिशा सिंह ने जनसुनवाई में नई व्यवस्था लागू करवाई है. जिसमें सभी विभाग प्रमुखों के जनसुनवाई कक्ष में बैठने की व्यवस्था को बदला गया है. हर अधिकारी के सामने आवेदक के बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है ताकि संबंधित विभाग के अधिकारी से आवेदक सीधे जाकर अपनी समस्या के बारे में बैठकर बात कर सके. अब जनसुनवाई में लगातार शिकायत लेकर पहुंचने वाले आवेदकों को चिन्हित कर समस्या का निराकरण करने या निराकरण योग्य नहीं होना तय किया जा रहा है.

कलेक्टर ने बताया कलर कोडिंग क्यों जरुरी

इस बारे में कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया, "हमारी प्राथमिकता है कि जनसुनवाई में आने वाले हर एक आवेदक को सुनवाई का अवसर मिले. इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित जनसुनवाई करने और निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं.

आवेदन पर अलग-अलग रंग की पर्ची लगे होने से जनसुनवाई करने वाले अधिकारी को यह स्पष्ट हो सकेगा की आवेदक इससे पूर्व जनसुनवाई में आया है या नहीं. यदि आवेदन लंबे समय से लंबित है तो उसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं. इस पर काम किया जाएगा."

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बैठक व्यवस्था में भी हुआ बदलाव (ETV Bharat)

जनसुनवाई में आवेदकों की लगी लंबी लाइन

जनसुनवाई में लागू की गई नई व्यवस्था के बावजूद जनसुनवाई में आवेदकों की लाइन लगती हुई दिखाई दी है. अधिकारियों के द्वारा सुनवाई किए जाने के बाद आवेदन रजिस्टर करवाने में 2-2 डेस्क शुरू किए जाने के बावजूद समय लग रहा है. जिसकी वजह से जनसुनवाई कक्ष के बाहर लाइन लग रही है.

जनसुनवाई में पहुंचे नामली के शंकर लाल ने बताया, "जनसुनवाई कक्ष में उनकी समस्या तो सुनी गई है लेकिन अब आवेदन रजिस्टर करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है." पहली बार जनसुनवाई में पहुंचे विशाल पोरवाल ने बताया, "यदि उनके आवेदन पर जल्दी कार्रवाई हो जाए तो बार-बार जनसुनवाई में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी."

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