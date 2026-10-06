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नमकीन क्लस्टर ने छीन लिए गाडोलिया समाज के आशियाने, जनसुनवाई में पहुंचे करमदी गांव के 30 परिवार

जनसुनवाई में पहुंचे करमदी गांव के 30 परिवार ( ETV Bharat )

रतलाम: नमकीन क्लस्टर को जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई जमीन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. रतलाम शहर के पास करमदी गांव में नमकीन क्लस्टर के लिए आवंटित की गई जमीन पर रह रहे गाडोलिया समाज के लोगों को बेदखली का नोटिस मिला. जिसके बाद ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे हैं. करमदी गांव के ग्रामीण और जन प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर नमकीन क्लस्टर को आवंटित की गई जमीन को निरस्त कर प्रभावित इस परिवारों को पट्टे जारी करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है.