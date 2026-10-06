नमकीन क्लस्टर ने छीन लिए गाडोलिया समाज के आशियाने, जनसुनवाई में पहुंचे करमदी गांव के 30 परिवार
रतलाम जनसुनवाई में पहुंचे एक गांव के 30 परिवार, नमकीन क्लस्टर को जमीन आंवटित करने पर नाराज गाडोलिया समाज. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:45 PM IST
रतलाम: नमकीन क्लस्टर को जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई जमीन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. रतलाम शहर के पास करमदी गांव में नमकीन क्लस्टर के लिए आवंटित की गई जमीन पर रह रहे गाडोलिया समाज के लोगों को बेदखली का नोटिस मिला. जिसके बाद ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे हैं. करमदी गांव के ग्रामीण और जन प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर नमकीन क्लस्टर को आवंटित की गई जमीन को निरस्त कर प्रभावित इस परिवारों को पट्टे जारी करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है.
40 सालों से जमीन पर काबिज लेकिन अब प्रशासन कर रहा बेदखल
कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान पहुंचे गाडोलिया समाज के लोग और ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत से मिलकर अपनी समस्या बताई है. शंकर गाडोलिया ने बताया कि "उनके समाज के 30 से अधिक परिवार यहां 40-45 सालों से रह रहे हैं. करमदी ग्राम पंचायत के यह मतदाता हैं. यहां गांव में जिला कलेक्टर ने नमकीन क्लस्टर के लिए जमीन आवंटित कर दी. जिसमें से कुछ हिस्से पर यह परिवार निवास कर रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर पक्के निर्माण भी कर लिए हैं.
बिना विस्थापन की व्यवस्था किए बेदखल किया
वहीं, अब प्रशासन इन्हें यहां से बिना मुआवजा और विस्थापन की व्यवस्था किए बिना बेदखल कर रहा है." सरपंच प्रतिनिधि राजेश पुरोहित ने बताया की "रतलाम शहर के पास होने की वजह से किसी भी प्रकार के विकास कार्य के लिए हमारे ग्राम पंचायत की ही जमीन को आवंटित कर दिया जाता है. गाडोलिया समाज के लोग 40 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन इनके विस्थापन की व्यवस्था किए बिना ही यह जमीन नमकीन क्लस्टर के लिए आवंटित कर दी गई.
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इसमें से कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है, लेकिन जमीन आवंटन नहीं होने की वजह से खुद का घर भी नहीं बना पा रहे हैं."
इस मामले में रतलाम तहसीलदार कुलभूषण शर्मा ने बताया कि "करमदी गांव के ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे थे. नमकीन क्लस्टर के लिए आवंटित जमीन उद्योग विभाग की है. उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा ही उन्हें हटाए जाने का नोटिस जारी किया गया है."
बहरहाल, रतलाम के नमकीन क्लस्टर के लिए आवंटित की गई जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है. वहीं, वर्षों से काबिज गाडोलिया समाज के लोग अब नमकीन क्लस्टर के विरोध में उतर आए हैं और इस जमीन पर भू अधिकार के पट्टे दिए जाने की मांग कर रहे हैं.