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जनसुनवाई में 2 स्कूलों के बच्चे, एक शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने, दूसरे शराबी शिक्षकों को हटवाने पहुंचे

रतलाम जनसुनवाई में पहुंचे दो स्कूलों के बच्चे, एक जगह टीचर की दोबारा पोस्टिंग की मांग, दूसरे स्कूल में टीचर को हटाने की मांग.

RATLAM JANSUNWAI STUDENTS REACHED
रतलाम जनसुनवाई में 2 स्कूलों के बच्चे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 5:45 PM IST

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रतलाम: जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में मंगलवार को स्कूली छात्र अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया है. शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को दर्शाते 2 मामले आज जनसुनवाई में देखे गए. जहां एक स्कूल के बच्चे स्थानांतरित हो चुके अपने शिक्षक को वापस लाने के लिए धरने पर बैठे थे, तो वहीं, दूसरे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में शराब पीने वाले शिक्षकों को हटाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे. दोनों ही मामलों में लंबे समय से बच्चों की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना दे दिया.

दो स्कूलों के बच्चे पहुंचे जनसुनवाई में

चर्चित हो चुके रूपनगर के स्कूल के शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ का स्थानांतरण रुकवाने के लिए बच्चे आज 65 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिक्षक को पुनः रूपनगर गांव में पदस्थ करने की मांग करने लगे. वहीं, झरी गांव के प्राथमिक स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के दो शराब पीने वाले शिक्षकों से परेशान होकर जनसुनवाई में पहुंचे थे. जनसुनवाई में पहुंचे बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल कक्षा में ही शिक्षक हरीश चौहान और सुनील जोशी शराब पीते हैं. बच्चों के अभिभावकों ने मोबाइल वीडियो दिखाते हुए प्रशासन से गुहार लगाई की ऐसे शराब पीने वाले शिक्षकों को स्कूल से तत्काल हटाया जाये.

रतलाम जनसुनवाई में धरने पर बैठे बच्चे (ETV Bharat)

रूपनगर के शिक्षक को वापस लाने बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट

जावरा ब्लॉक के रूपनगर गांव स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल उस समय चर्चा में आया था, जब रूपनगर स्कूल में प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता के बीच दी जाने वाली बेहतर शिक्षा की वजह से गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते हुए शासकीय स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन अब इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से बच्चे और उनके अभिभावक आहत हैं. शिक्षक का स्थानांतरण रुकवाने के लिए बच्चे आज कलेक्ट्रेट पहुंच गए और शिक्षक को गांव में ही पदस्त करने की मांग करने लगे. एडीएम अवधेश कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी को गांव में पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है.

झरी गांव में शराब पीकर स्कूल आते हैं मास्टर जी

वहीं, जनसुनवाई में शिक्षा व्यवस्था का दूसरा रूप भी देखने को मिला है. सैलाना तहसील के जारी गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक भी जनसुनवाई में पहुंचे थे, लेकिन यहां बच्चे शराब पीने वाले शिक्षकों से परेशान होकर जनसुनवाई में उन्हें हटाने की मांग लेकर आए थे. एक अभिभावक बबलू खराड़ी ने बताया कि "प्राथमिक स्कूल में 80 बच्चे पढ़ते हैं. जहां 3 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन तीन में से दो शिक्षक शराब पीकर स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है.

RATLAM PUBLIC HEARING
जनसुनवाई में धरने पर बैठे बच्चे (ETV Bharat)

अन्य अभिभावक गिरधारी और तुलसीराम ने बताया कि "यहां लंबे समय से पदस्थ हरीश चौहान और सुनील जोशी शराब पीकर स्कूल में आते हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार फोटो और वीडियो के प्रमाण के साथ शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है. मामला आदिवासी कल्याण विभाग से जुड़ा होने पर एडीएम ने उपसंचालक आदिवासी कल्याण विभाग को जांच और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है.

बहरहाल शिक्षण व्यवस्था के दो रूप आज जनसुनवाई में देखने को मिले हैं. जहां एक अच्छा पढ़ने वाले और बेहतर स्कूल बनाने वाले शिक्षक के लिए बच्चे 65 किलोमीटर दूर से जनसुनवाई में पहुंचे थे. वहीं, दूसरी तरफ शिक्षकों की शराबखोरी से परेशान बच्चे भी 50 किलोमीटर दूर से जनसुनवाई में आए हैं. दोनों ही मामलों में बच्चे अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद और समाधान के लिए जनसुनवाई में पहुंचे थे.

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