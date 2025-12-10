ETV Bharat / state

रतलाम में जनसुनवाई की नई परंपरा, कलेक्टर करेंगी सीधे बातचीत, लंबित मामलों का तुरंत निपटारा

रतलाम में जनसुनवाई में लंबित आवेदनों का होगा त्वरित समाधान, कलेक्टर करेगी आवेदक और अधिकारियों से वन टू वन चर्चा.

रतलाम में लंबित मामलों का तुरंत निपटारा (ETV Bharat)
रतलाम: जनसुनवाई में लंबे समय से लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए अब रतलाम में अलग अंदाज में जनसुनवाई शुरू की गई है. प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई के अलावा कलेक्टर लंबित और चिन्हित आवेदनों पर आवेदक और संबंधित अधिकारी से वन टू वन चर्चा कर आवेदन का तुरंत निराकरण करेंगी.

10 लंबित मामलों का तुरंत निपटारा
कलेक्टर मिशा सिंह ने मंगलवार से जनसुनवाई में इस नवाचार की शुरुआत की है. लंबे समय से जनसुनवाई में लंबित 10 आवेदनों पर कलेक्टर ने आवेदकों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निराकृत करने की समय सीमा तय की है. इससे पूर्व जनसुनवाई में आने वाले दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उन्हीं के क्षेत्र में जाकर सुनने की व्यवस्था भी "प्रशासन गांव की ओर" अभियान के अंतर्गत की गई है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए क्लस्टर पर कलेक्टर और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी पहुंचकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं.

रतलाम में जनसुनवाई की नई परंपरा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सुशासन माह के अंतर्गत लोगों की समस्या का समाधान करने के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि, ''जिले में हर मंगलवार को होने वाली सामान्य जनसुनवाई के अलावा पृथक व्यवस्था बनाई गई है जिसके अंतर्गत लंबित आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों के अधिकारियों और आवेदक की उपस्थिति में किया जा रहा है. जिसमें नस्तीबद्ध किया जा रहा है.''

वहीं, शेष आवेदनों में 7 अथवा 15 दिन की समय सीमा में निराकरण कार्यवाही संपन्न करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं. इसमें सामान्य जनसुनवाई के साथ ही 10 से 15 प्रमुख लंबित आवेदन को सुना जा रहा है. कलेक्टर ने बताया कि, ''इससे शासन की मंशा के अनुसार लंबित आवेदनों का निराकरण तो होगा ही. इसके साथ ही उन विभागों का एनालिसिस करने में भी आसानी होगी जिनसे संबंधित शिकायतें जनसुनवाई में लंबित है.''

हमारी समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद
रतलाम में कलेक्टर मिशा सिंह ने सामान्य जनसुनवाई के अलावा पृथक से लंबित आवेदनों की जनसुनवाई की है. इस जनसुनवाई में बर्डीया गोयल गांव से पहुंचे ग्रामीणों की समस्या पर जिसमें राजस्व और भू अभिलेख के अधिकारी को भी तलब किया गया. आवेदक कन्हैयालाल जाट, ऋतुराज सिंह, मांगीलाल टेलर और कैलाश जाट ने बताया कि, ''उनका आवेदन करीब 3 महीने से लंबित था. शिकायत थी कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत हुए ड्रोन सर्वे में राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा शासकीय जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया था.'' ग्रामीणों ने कहा कि, ''कलेक्टर मैडम द्वारा की गई जनसुनवाई से वह संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्दी ही समाधान मिलेगा.''

रतलाम कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई को लेकर लागू किए गए इस नवाचार से जनसुनवाई में समस्या का समाधान करवाने के लिए चक्कर लगाने वाले आवेदकों को राहत जरूर मिलेगी और जनसुनवाई के लंबित आवेदनों की संख्या भी कम होगी.

