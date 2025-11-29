ETV Bharat / state

बच्चे ने प्रिंसिपल को 45 बार बोला सॉरी, फिर तीसरी मंजिल से कूदा, राष्ट्रीय स्तर का है खिलाड़ी

रतलाम: स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्र द्वारा छलांग लगाने के बाद प्रदर्शन शुरू हो गया है. आदिवासी समाज एवं भील प्रदेश छात्र संगठन ने शनिवार को स्कूल का घेराव कर दिया. विरोध प्रदर्शन के चलते स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज की गई है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी अपाहिज हो गया है. अब वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

शुक्रवार को रिशान कटारा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी. छात्र के पिता की शिकायत औद्योगिक थाना प्रभारी द्वारा नहीं लिए जाने से नाराज आदिवासी समाज ने शनिवार को स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष केशू निनामा ने कहा, प्रिंसिपल ने बच्चे पर दबाव बनाया, जिसके कारण 8वीं कक्षा का छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया. बच्चे ने 45 से अधिक बार सॉरी बोला लेकिन प्रिंसिपल ने उसे माफ नहीं किया और इस तरह के कदम उठाने के लिए बच्चे को मजबूर किया. इसलिए प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

प्रिंसिपल को 45 बार बोला सॉरी फिर तीसरी मंजिल से कूदा (ETV Bharat)

6 दिसंबर को खेलने जाना था नेशनल

रिशान कटारा स्केटिंग का नेशनल प्लेयर है. वह कई मेडल भी जीत चुका है. 6 दिसंबर को नेशनल गेम खेलने विशाखापट्टनम भी जाने वाला था. लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई और उसके पैर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. अब गंभीर हालत में अहमदाबाद के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि "एक प्रकरण कल सामने आया था, जिसमें एक बच्चा तीसरी मंजील से कूद गया था. इस मामले की जांच की गई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

घटना के दौरान अभिभावक भी थे मौजूद

शुक्रवार को प्रिंसिपल ने रिशान कटारा द्वारा स्कूल में मोबाइल का प्रयोग करने और रील बनाने की शिकायत को लेकर उसके अभिभावक को बुलाया था. रिशान ने अपनी गलती की माफी के लिए प्रिंसिपल के सामने कई बार मिन्नतें की. लेकिन प्रिंसिपल ने माफ नहीं किया. इसके बाद पिता के स्कूल पहुंचते ही रिशान कटारा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से दौड़ लगा दी और नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर, हाथ और जबड़े में गंभीर चोट आई है.