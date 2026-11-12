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करोड़ों की धन दौलत छोड़ 18 साल की उम्र में संन्यास, गजब है रतलाम की प्रियल कोठारी की कहानी

18 की उम्र में महात्याग करेंगी प्रियल कोठारी ( Etv Bharat Graphics )

रतलाम : जिस उम्र में टीनएजर्स जिंदगी को ठीक से समझ भी नहीं पाते, उस उम्र में 18 साल की प्रियल कोठारी सांसारिक मोहमाया त्यागने जा रही हैं. रतलाम के बिजनेसमैन की बेटी प्रियल करोड़ों की धन दौलत, रिश्ते नाते और सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो रही हैं. विलासिता का जीवन छोड़कर इस उम्र में प्रियल द्वारा दीक्षा लेने का फैसला हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही प्रेरण देने वाला भी. जानें रतलाम की प्रियल कोठारी की कहानी.

सांसारिक मोह-माया का त्याग कर रतलाम की प्रियल लेंगी दीक्षा (Etv Bharat Graphics) रतलाम के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन की बेटी हैं प्रियल स्कूल की शिक्षा पूरी कर कॉलेज जाने और आधुनिक विलासिता का आनंद लेने के बजाय 18 वर्ष की प्रियल कोठारी ने दीक्षा का मार्ग चुन लिया है. साधुमार्गी जैन संघ रतलाम के प्रीतेश गादिया ने बताया, '' मुमुक्षु प्रियल कोठारी रतलाम के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी परिवार की बेटी हैं. बचपन से ही धार्मिक शिक्षा और जैन धर्म में गहरी आस्था होने के चलते प्रियल ने माता-पिता से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की जिस पर माता-पिता शीतल कोठारी एवं प्रियंका कोठारी ने इसकी इजाजत दे दी.''