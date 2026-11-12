करोड़ों की धन दौलत छोड़ 18 साल की उम्र में संन्यास, गजब है रतलाम की प्रियल कोठारी की कहानी
सांसारिक मोह-माया का त्याग कर रतलाम की प्रियल लेंगी दीक्षा, विलासिता का जीवन छोड़ अपनाया संयम का पथ, इतनी कम उम्र में महात्याग कर पेश की मिसाल. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:07 AM IST
रतलाम : जिस उम्र में टीनएजर्स जिंदगी को ठीक से समझ भी नहीं पाते, उस उम्र में 18 साल की प्रियल कोठारी सांसारिक मोहमाया त्यागने जा रही हैं. रतलाम के बिजनेसमैन की बेटी प्रियल करोड़ों की धन दौलत, रिश्ते नाते और सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो रही हैं. विलासिता का जीवन छोड़कर इस उम्र में प्रियल द्वारा दीक्षा लेने का फैसला हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही प्रेरण देने वाला भी. जानें रतलाम की प्रियल कोठारी की कहानी.
रतलाम के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन की बेटी हैं प्रियल
स्कूल की शिक्षा पूरी कर कॉलेज जाने और आधुनिक विलासिता का आनंद लेने के बजाय 18 वर्ष की प्रियल कोठारी ने दीक्षा का मार्ग चुन लिया है. साधुमार्गी जैन संघ रतलाम के प्रीतेश गादिया ने बताया, '' मुमुक्षु प्रियल कोठारी रतलाम के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी परिवार की बेटी हैं. बचपन से ही धार्मिक शिक्षा और जैन धर्म में गहरी आस्था होने के चलते प्रियल ने माता-पिता से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की जिस पर माता-पिता शीतल कोठारी एवं प्रियंका कोठारी ने इसकी इजाजत दे दी.''
18 की उम्र में महात्याग करेंगी प्रियल कोठारी
साधुमार्गी जैन संघ की ओर से बताया गया कि इस दीक्षा ग्रहण संस्कार के बाद दीक्षार्थी को रिश्ते, नाते और स्वयं के नाम सहित सभी सांसारिक बंधन का त्याग करना होता है. वही, दीक्षा लेने और इसके पूर्व की सभी परंपराओं और प्रक्रियाओं को पूरे हर्ष उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है. प्रियल कोठारी करोड़ों की दौलत छोड़कर इस पथ पर निकल रही हैं.
14 नवंबर को दीक्षा लेंगी प्रियल
मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाली प्रियल राजस्थान के बीकानेर में 14 नवंबर को दीक्षा लेने जा रही हैं. सांसारिक मोह माया और वस्तुओं का त्याग कर प्रियल साध्वी के रूप में संयम का मार्ग ग्रहण करेंगी. मुमुक्षु प्रियल कोठारी जैन मुनि रामलाल महाराजसा और राजेशमुनि महाराजसा के सानिध्य में 14 नवंबर को ज्ञान पंचमी के अवसर पर संयम का मार्ग अपनाएंगी. इससे पूर्व रतलाम में दीक्षार्थी प्रियल के वर्षिदान का चल समारोह निकल गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
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बेहद कठिन होते हैं दीक्षा के नियम
इस परंपरा में दीक्षार्थी अपनी प्रिय सांसारिक वस्तुओं को न्योछावर करते हैं. रतलाम में बुधवार को वर्षीदान वर्गोडा के बाद दीक्षार्थी परिवार का अभिनन्दन समारोह छोटू भाई की बगीची परिसर में किया गया. जैन मुनि के सानिध्य और आज्ञा से पूर्ण होने वाली यह दीक्षा बेहद कठिन नियमों और संयम की परीक्षा के बाद हासिल होती है. रतलाम में मुमुक्षु प्रियल कोठारी के वर्षिदान का चल समारोह निकाल कर दीक्षा पूर्व की परंपराओं का निर्वाहन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने नाम, परिवार की धन दौलत, सांसारिक वस्तुओं आदि का त्याग कर दिया.