राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रतलाम के शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर आबूधाबी में बताएंगे अपने इनोवेशन
आबूधाबी में 15-16 नवंबर को वर्ल्ड स्कूल समिट में रतलाम के शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर भाग लेंगे. विश्व के चुनिंदा 50 स्पीकर में चयन.
रतलाम : शिक्षा में नवाचार के मामले में रतलाम के सांदीपनी स्कूल को नंबर एक का दर्जा दिलाने वाले शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर का चयन अंतराष्ट्रीय संस्था टी फॉर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड स्कूल समिट के लिए हुआ है. रतलाम का सांदीपनी स्कूल T4 अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन संस्था द्वारा आयोजित विश्व के टॉप स्कूल की प्रतियोगिता में इनोवेटिव आइडिया के लिए 2024 में विश्व का नंबर वन बना था.
अब 15 और 16 नवम्बर को आबूधाबी में होने वाली वर्ल्ड स्कूल समिट में 75 देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस समिट में शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं के 50 स्पीकर का चयन हुआ है, जिसमें से रतलाम के शिक्षाविद् गजेन्द्र सिंह राठौर भी हैं.
दुनिया के मशहूर शिक्षाविदों से करेंगे भेंट
आबूधाबी में शिक्षक गजेन्द्र सिंह राठौर 'ड्राइविंग हाई परफॉर्मेंसेस इन स्कूल्स' विषय पर टी फ़ॉर एजुकेशन के सीईओ विकास पोटा के साथ वैश्विक मंच पर पैनल डिस्कशन में भाग लेंगे. वह वहां विश्व की टॉप एजुकेशनल संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे. यूएई के आबूधाबी में आयोजित इस समिट में रतलाम के सांदीपनि विद्यालय विनोबा के उप प्राचार्य एवं शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर को आमंत्रण मिला है.
शिक्षक गजेंद्र सिंह के नवाचार विश्व स्तर पर चर्चा में
इस आयोजन में ब्राजील की शीर्ष पत्रकारिता एजेंसी पोरवीर की प्रमुख तातियाना क्लिक्स, विल कैम्बेल फॉउंडिंग हेड फ्रेंकलिन स्कूल यूएसए, गेमा थोरने आर्बर स्कूल दुबई भी चर्चा-सत्र में शिरकत करेंगे. सांदीपनी स्कूल विनोबा की प्राचार्य संध्या बोहरा ने बताया "राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर के "साइकल ऑफ ग्रोथ मॉडल" और "ब्रूडिंग मॉडल इन एजुकेशन" सहित कई नवाचारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है."
शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर कई पुरस्कारों से सम्मानित
शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर को इनोवेशन कैटेगरी में 2024 में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुका है. गजेंद्र सिंह राठौर को 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार और 2016 में नवाचारी विज्ञान शिक्षक सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके है. शिक्षा विभाग में स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट पर उन्हें राज्य-स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में भी नियुक्त किया गया है.
इसके बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड स्कूल समिट में वह पढ़ाने के नए तरीकों के साथ ही शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर अपने विचार रखेंगे. शिक्षक गजेंद्र सिह अबूधाबी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल समिट में शामिल होने के लिए रतलाम से रवाना हो चुके हैं.