रतलाम में डॉक्टरों की जिद ने बचाई नवजात की जान, 860 ग्राम की बच्ची स्वस्थ होकर लौटी घर
रतलाम के सरकारी अस्पताल में प्रीमेच्योर डिलीवरी, जन्म के बाद 860 ग्राम की थी नवजात, डॉक्टरों की देखरेख में हुआ 1400 ग्राम वजन. मां की दी गई कंगारू मदर केयर की ट्रेनिंग. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 5:33 PM IST
रतलाम: एसएनसीयू की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है. यहां 25 सप्ताह की प्रीमेच्योर डिलीवरी से पैदा हुई नवजात को गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया था. जन्म के समय उसका वजन मात्र 860 ग्राम ही था. वहीं शुरुआती इलाज के दिनों में उसका वजन न्यूनतम 690 ग्राम ही रह गया था. बच्ची के फेफड़े भी कमजोर थे और सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन एसएनसीयू की टीम ने मेहनत कर नवजात को नया जीवन दिया है. करीब 2 महीने की अथक मेहनत और प्रयासों के बाद नवजात को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है.
पैदा होने पर 860 ग्राम ही था वजन
दरअसल, आलोट तहसील के सागर पाड़ा गांव की रहने वाली दीपिका पति अनिल का प्रसव समय पहले ही 25 सप्ताह में हो गया. पैदा हुई नवजात बच्ची को गंभीर अवस्था में रतलाम एमसीएच स्थित एसएनसीयू यूनिट में लाया गया. जहां नवजात बच्चों का उपचार किया जाता है. सिविल सर्जन डॉ एपी सिंह ने बताया कि "करीब 2 महीने पहले नवजात बच्ची को भर्ती किया गया था. उस समय नवजात का वजन केवल 860 ग्राम ही था. नवजात के फेफड़े पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे. जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कठिनाई, शॉक व अत्यधिक कम वजन की समस्या थी.
बच्ची को सांस रुकने की थी समस्या
हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रतीक आर्या के नेतृत्व में एसएनसीयू के डॉक्टरों व नर्सिंग टीम ने नवजात बच्ची का प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट शुरू किया गया. शुरू में नवजात को 15 दिनों तक सीपैप (CPAP) मशीन से ऑक्सीजन दी गई. इसके बाद नेजल प्रॉन्स एवं ऑक्सीजन हुड के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदाय की गई. इस दौरान बच्ची को बार-बार एपनिया यानी सांस रुकने की समस्या हुई. जिसका सफलता पूर्वक निदान किया गया.
कंगारू मदर केयर के लिए मां को दी गई ट्रेनिंग
नवजात को प्रीमैच्योरिटी एनीमिया होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया. बच्ची की मां को विशेष देखरेख और 'कंगारू मदर केयर' के लिए प्रशिक्षित किया गया. 15 दिनों तक नली द्वारा दूध पिलाया गया. इसके बाद बच्ची को मदर द्वारा मिल्क फीडिंग कराई जाने लगी. करीब दो महीने की मेहनत के बाद बच्ची स्वस्थ हो गई और डिस्चार्ज करते समय बच्ची का वजन स्वस्थ होकर 1400 ग्राम हो गया था.
माता-पिता बोले-डॉक्टर और स्टाफ ने दिया बच्ची को नया जन्म
जिला अस्पताल के एसएनसीयू यूनिट के डॉक्टर डॉ. प्रतीक आर्या ने बताया कि "यहां की पूरी टीम की मेहनत से यह संभव हो पाया है." बच्ची के माता-पिता दीपिका और अनिल ने भी बताया कि "जब वह पैदा हुई तो गंभीर अवस्था में उसे यहां लेकर आए थे. यहां के डॉक्टर और स्टाफ की टीम ने बहुत मेहनत की और हमारी बच्ची को नवजीवन दिया है." बहरहाल इतने कम वजन के साथ प्रीमेच्योर डिलीवरी में पैदा होने वाले बच्चे आमतौर पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं और समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से नवजात दम तोड़ देते हैं, लेकिन रतलाम एसएनसीयू यूनिट के सामूहिक प्रयासों से नवजात बच्ची को नया और स्वस्थ जीवन मिला है.
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क्या होता है एक कंगारू मदर केयर
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक आर्य ने बताया कि "यह प्रीमेच्योर डिलीवरी में पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को दी जाने वाली एक थेरेपी है. जिसमें माता या पिता नवजात शिशु को अपनी छाती पर स्किन टू स्किन टच देकर कुछ घंटे तक रखते हैं. इस विधि से नवजात बच्चे का तापमान स्थिर रहता है और वजन भी बढ़ता है. यह ठीक उस तरह होता है, जिस तरह कंगारू अपने बच्चों को अपने शरीर में बनी हुई विशेष प्रकार की थैली में रख कर पालता है. इसके लिए माता को प्रशिक्षित भी किया जाता है."