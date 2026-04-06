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प्रवीण तोगड़िया ये क्या बोल गए- यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में हिंदू सुरक्षित, भारत में क्यो नहीं?

प्रवीण तोगड़िया ने कहा "मैं केवल चुनाव वाले राज्यों के हिंदुओं की परवाह नहीं करता. मैं पूरे देश और विदेशों में रहने वाले हिंदुओं की चिंता करता हूं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है. इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में हिंदुओं की स्थिति अच्छी है. दिल्ली में यदि रंग डालने की बात पर तरुण मारा जाता है तो प्रवीण तोगड़िया कैसे कह सकता है कि भारत में हिंदू सुरक्षित है."

रतलाम : रतलाम में हिंदू संगठनों के साप्ताहिक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे. पत्रकारों से बात करते हुए तोगड़िया ने विश्व के देशों में हिंदुओं की स्थिति और कुम्भ वायरल गर्ल मोनालिसा की केरल में हुई शादी पर कटाक्ष किया.

मोनालिसा की शादी पर तोगड़िया ने कहा "सही समय पर नहीं सिखाया. इसलिए देखो रुद्राक्ष से कहां चली गई. हिंदू समाज के अभिभावकों को सही उम्र में बेटियों को यह समझाना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया. 18 और 20 वर्ष की उम्र तक बहुत देर हो चुकी होती है. मोनालिसा को 5 साल की उम्र में उनके माता-पिता ने नहीं सिखाया. इसलिए उनके माता-पिता को निराशा हुई. यह दुखद है लेकिन इसका समाधान भी हमारे घर से ही निकलेगा."

युद्ध पर विवादास्पद बयान पर अड़े

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध पर दिए अपने बयान को सही बताते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा "वे लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को ठोक रहे हैं. ऐसा करने दो. इसमें हम क्या कर सकते हैं. हमें तेल गैस और खाद की समस्या हो सकती है लेकिन इसे लेकर सरकार अच्छा काम कर रही है." अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया सोमवार को रतलाम में हिंदू संगठनों के साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ अभियान की बैठक में शामिल हुए.

शहरों-गांवों में एकत्र करें अनाज

प्रवीण तोगड़िया ने अपने अभियान के बारे में बताते हुए कहा "प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को गांव शहर और मोहल्ले में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ ही अनाज एकत्रित कर गरीब हिंदू परिवारों को समर्पित किया जाएगा. आज अगर हिंदू हित की बात नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी. फिर पछताने से भी भरपाई नहीं हो सकेगी."