मावठे की बारिश से आई आफत, फसल हुई खराब तो 72 घंटे में दर्ज कराएं शिकायत, मिलेगा बीमा का पूरा लाभ

किसानों की फसल का बीमा करने वाली कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि ओम प्रकाश अजनार ने फसल बीमा योजना के बारे में कहा, "किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा दो तरीके से कवर होता है. जिसमें समूह एवं व्यक्तिगत फसल नुकसान का कवर शामिल है. खराब मौसम व रोग व्याधि की वजह से पूरे क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन प्रत्येक यूनिट के उपज के अनुसार तय होता है. जिसकी बीमा राशि किसानों के बैंक खातों ट्रांस्फर किया जाता है. वहीं, किसान के व्यक्तिगत फसल नुकसान में ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली गिरने और आग लग जाने जैसी घटनाएं कवर होती है."

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और इंदौर सहित धार जिले में मावठे की बारिश से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन और कृषि विभाग ने नुकसान का आंकलन करने के लिए फील्ड में टीमों को भी भेजा है, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल खराब होने के बाद अब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं. इस आर्टिकल में जानें कि अगर आपकी फसल भी बारिश में खराब हुई है, तो किस तरह बीमा का लाभ लिया जा सकता है.

वर्तमान में अगर ओलावृष्टि की वजह से किसी फसल में नुकसान हुआ है तो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन कर इसकी सूचना दे सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी फसल की बीमा पॉलिसी नंबर बताना होगा. प्रत्येक बीमाकृत किसान को उनकी बीमा करने वाली संस्था, बैंक अथवा सहकारी समिति से फसल बीमा का पॉलिसी क्रमांक मिल जाएगा. किसान द्वारा 72 घंटे के अंदर सूचना दिए जाने के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के विशेषज्ञ फसल का निरीक्षण करते हैं, जिसके बाद बीमा कंपनी को उसकी रिपोर्ट दी जाती है.

फसल हुई खराब तो 72 घंटे में दर्ज कराएं शिकायत (ETV Bharat)

बीते तीन दिनों हुई बारिश से गेहूं की फसल में सर्वाधिक नुकसान देखने को मिला है. जहां गेहूं की फसल खेत में गिर गई है. लेकिन इस फसल के नुकसान का आंकलन राजस्व विभाग व कृषि विभाग की टीम द्वारा फसल कटाई के समय किए जाने वाले उपज मूल्यांकन से तय हो सकेगा. जिसके लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

खेत में कटी फसल बेमौसम बारिश से हुई खराब (ETV Bharat)

बीमा क्लेम के लिए ऐसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) के माध्यम से या नजदीकी CSC केंद्र या बैंक द्वारा किया जा सकता है.

फसल बीमा योजना के लिए जरूरी जरूरी दस्तावेज

बैंक खाता नंबर

खेत का खसरा नंबर

भूमि स्वामित्व या लीज एग्रीमेंट

राशन कार्ड या वोटर आईडी

पासपोर्ट साइज फोटो

आधार कार्ड

किसानों का आरोप- नहीं मिल रही स्पष्ट जानकारी

जानकारी के अनुसार, रबी सीजन में आधे से ज्यादा किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है. वहीं, बैंक व समिति से लोन लेने वाले किसानों का फसल बीमा हुआ है, लेकिन उन्हें फसल बीमा का पॉलिसी नंबर ही नहीं पता है. फसल बीमा योजना के तहत जानकारी लेने एवं फसलों में हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर 14447 पर किसान कॉल भी लगा रहे हैं. लेकिन किसानों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. किसानों का आरोप है कि इसी वर्ष खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से नष्ट हो गई थी. लेकिन अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है. ऐसे में दोबारा फसल नष्ट होने पर आखिर फसल बीमा कैसे मिल सकेगा.

आधे किसानों का नहीं हुआ फसल बीमा

युवा किसान अरविंद पाटीदार ने बताया, "बीते तीन दिनों तक रतलाम मंदसौर और नीमच में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है. जिसकी वजह से कई गांव में फसलों में नुकसान हुआ है. लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन किसानों ने बैंक या समिति से कृषि लोन नहीं ले रखा है उनका फसल बीमा नहीं हुआ है. वहीं, जिन किसानों का फसल बीमा हुआ भी है तो वह बीमा कंपनी से संपर्क करने कर पा रहे हैं. बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन किए जाने पर किसानों से पॉलिसी नंबर मांगा जाता है. जोकि किसानों के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है."

कृषि अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

लुनेरा गांव निवासी नरेंद्र भाटी नामक किसान ने बताया, "बेमौसम बारिश से मेरी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है. जिसकी जानकारी स्थानीय पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक कोई सर्वे करने गांव में नहीं पहुंचा है. 72 घंटे के अंदर बीमा करने वाली कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी फोन किया था. लेकिन वहां फसल बीमा का पॉलिसी नंबर मांगा जा रहा है."

गेहूं, लहसुन और प्याज की फसल को भारी नुकसान

कृषक रविंद्र पाटीदार ने बताया, "गेहूं, लहसुन और प्याज की फसल को नुकसान हुआ है. लेकिन नुकसान का आंकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी नहीं आया है. इसके अलावा बीमा कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं पुहंचा है." इस पूरे मामले पर जिला कृषि अधिकारी बिका वास्के ने बताया, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों को फसल नुकसान का सर्वे करने के लिए पत्र जारी किया गया है. वहीं कृषि विभाग की टीम भी फील्ड में नुकसान का आकलन कर रही है."