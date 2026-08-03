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गंगाजल की होम डिलीवरी कर रहा डाक विभाग, सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में लगे स्टॉल

रतलाम: सावन के महीने में शिव मंदिरों में जलाभिषेक और कावड़ यात्राओं का विशेष महत्व होता है. इस दौरान हर श्रद्धालु की यह इच्छा होती है कि वह पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करे. लेकिन हर श्रद्धालु और व्यक्ति के लिए गंगोत्री और हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल लाना संभव नहीं होता है. ऐसे में भारतीय डाक विभाग हर वर्ष गंगोत्री का पवित्र गंगाजल आपके घर तक पहुंचने की व्यवस्था कर रहा है. गंगाजल को घर तक पहुंचाने का कार्य डाक विभाग कई वर्षों से संचालित कर रहा है, लेकिन सावन के महीने में विशेष तौर पर प्रमुख शिव मंदिरों के बाहर डाक विभाग ने स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध करवाया है. पवित्र गंगाजल को कोई भी श्रद्धालु बुकिंग करवा कर अपने घर के एड्रेस पर प्राप्त कर सकता है. वहीं, डाक विभाग के आउटलेट और ब्रांच में पहुंचकर भी गंगाजल प्राप्त किया जा सकता है.

सावन के महीने में ही नहीं वर्ष भर डाक से मंगवा सकते हैं गंगाजल

डाक विभाग की इस विशेष सेवा के बारे में आम उपभोक्ताओं और शिव भक्तों को जानकारी नहीं होगी कि बीते 10 सालों से डाक विभाग गंगोत्री के पवित्र गंगाजल को देश के हर कोने में पहुंचा रहा है. रतलाम में डाक विभाग के अधीक्षक राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि भारतीय डाक विभाग केवल चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेवा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, त्यौहार और आस्था से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान करता है.