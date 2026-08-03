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गंगाजल की होम डिलीवरी कर रहा डाक विभाग, सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में लगे स्टॉल

चिट्ठी ही नहीं आपके घर तक पवित्र गंगाजल पहुंचा रहा डाक विभाग, रतलाम से ईटीवी भारत के संवाददाता दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट में जानें कैसे प्राप्त करें गंगाजल.

Ratlam Postal Dept Gangajal Home Delivery
गंगाजल की होम डिलीवरी कर रहा डाक विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:26 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: सावन के महीने में शिव मंदिरों में जलाभिषेक और कावड़ यात्राओं का विशेष महत्व होता है. इस दौरान हर श्रद्धालु की यह इच्छा होती है कि वह पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करे. लेकिन हर श्रद्धालु और व्यक्ति के लिए गंगोत्री और हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल लाना संभव नहीं होता है. ऐसे में भारतीय डाक विभाग हर वर्ष गंगोत्री का पवित्र गंगाजल आपके घर तक पहुंचने की व्यवस्था कर रहा है. गंगाजल को घर तक पहुंचाने का कार्य डाक विभाग कई वर्षों से संचालित कर रहा है, लेकिन सावन के महीने में विशेष तौर पर प्रमुख शिव मंदिरों के बाहर डाक विभाग ने स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध करवाया है. पवित्र गंगाजल को कोई भी श्रद्धालु बुकिंग करवा कर अपने घर के एड्रेस पर प्राप्त कर सकता है. वहीं, डाक विभाग के आउटलेट और ब्रांच में पहुंचकर भी गंगाजल प्राप्त किया जा सकता है.

सावन के महीने में ही नहीं वर्ष भर डाक से मंगवा सकते हैं गंगाजल

डाक विभाग की इस विशेष सेवा के बारे में आम उपभोक्ताओं और शिव भक्तों को जानकारी नहीं होगी कि बीते 10 सालों से डाक विभाग गंगोत्री के पवित्र गंगाजल को देश के हर कोने में पहुंचा रहा है. रतलाम में डाक विभाग के अधीक्षक राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि भारतीय डाक विभाग केवल चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेवा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, त्यौहार और आस्था से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान करता है.

डाक विभाग गंगाजल की होम डिलीवरी कर रहा है (ETV Bharat)

इसमें से ही एक महत्वपूर्ण सेवा है ऑनलाइन पवित्र गंगाजल सेवा. जिसमें ई पोस्ट ऑफिस पर ग्राहक गंगाजल की ₹30 भुगतान कर बुकिंग कर सकते हैं. सावन के महीने में पूजा अर्चना और भगवान शिव के अभिषेक के लिए गंगाजल की आवश्यकता होती है. हर श्रद्धालु के लिए हरिद्वार जाकर गंगाजल लाना संभव नहीं होता. शिवभक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने इस बार भी विशेष व्यवस्था की है. रतलाम में भी प्रमुख शिव मंदिरों पर डाक विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध करवाया है."

Ratlam Postal Dept Gangajal
शिव मंदिरों में डाक विभाग का गंगाजल स्टॉल (ETV Bharat)
Gangajal Home Delivery Sawan Somwar 2026
सावन के महीने में पवित्र गंगाजल उपलब्ध करा रहा है डाक विभाग (ETV Bharat)

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डाक विभाग की यह सेवा कई वर्षों से चली आ रही है लेकिन श्रद्धालुओं को इस बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है. लेकिन यदि सावन के महीने में आप भी पवित्र गंगाजल पाना चाहते हैं तो बुकिंग करने पर डाक विभाग के माध्यम से डाककर्मी गंगाजल आपके घर तक पहुंचाएंगे.

Last Updated : August 3, 2026 at 7:53 PM IST

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