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रतलाम के मल्टीप्लेक्स में कदम रखते ही उछल पड़े गरीब बच्चे, फिल्म हनुमान अंश देखी

रतलाम में समाजसेवियों ने गरीब बच्चों के लिए मल्टीप्लेक्स में फिल्म का स्पेशल शो रखा. लंच भी कराया. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

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गरीब बच्चों ने रतलाम के मल्टीप्लेक्स मेंं देखी फिल्म (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : बालगृह और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और सिनेमाघर संचालक ने मल्टीप्लेक्स में फिल्म 'हनुमान अंश' फिल्म का विशेष शो रखा. यहां पहुंचे 300 बच्चों ने पहली बार मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का अनुभव लिया. फिल्म देखने पहुंचे अधिकांश बच्चों ने पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्म का खूब आनंद लिया. समाजसेवियों ने बच्चों को टॉकीज तक लाने और ले जाने के साथ लंच की व्यवस्था भी की.

गरीब बच्चों के लिए स्पेशल शो

नीम करोली वाले बाबा की जीवनयात्रा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों चर्चा में है. इसी फिल्म का विशेष शो रतलाम के गायत्री सिनेमा में आयोजित किया गया. यह विशेष शो खासकर निराश्रित बच्चों और गरीब परिवारों के उन बच्चों के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने कभी सिनेमाघर में फिल्म नहीं देखी. गायत्री सिनेमा के संचालक पीयूष जैन ने बताया "मध्यमवर्गीय और संपन्न परिवार के बच्चे तो सिनेमाघर में फिल्म देखने आते हैं लेकिन एक बड़ा वर्ग है, जिसके परिवार के बच्चों ने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता."

गायत्री सिनेमा के संचालक पीयूष जैन (ETV BHARAT)

समाज के हर वर्ग में समानता का संदेश

पीयूष जैन ने बताया "इन दिनों एक अच्छी धार्मिक और प्रेरणादाई फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज हुई है, जिसे निर्धन परिवारों के उन बच्चों को दिखाने के लिए विशेष शो का आयोजन किया था. इन सभी बच्चों को समाजसेवियों ने जिम्मेदारीपूर्वक लाकर फिल्म दिखाई और उसके बाद उन्हें पुनः घर पर भी छोड़ा है." समाजसेवी विशाल शर्मा ने बताया "हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग के बच्चों में समानता का संदेश देना है. इस तरह के आयोजन हर वर्ष आयोजित कर गरीब परिवारों के बच्चों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य हमारी टीम करती रहेगी."

गरीब बच्चों का सपना साकार

पहली बार सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के बाद बच्चे भी उत्साहित दिखे. इन बच्चों ने पहली बार किसी मल्टीप्लेक्स में पहुंचकर फिल्म देखने को मजेदार अनुभव बताया. कई गरीब बच्चे ऐसे भी थे, जिन्होंने कभी बड़े पर्दे पर फिल्म नहीं देखी. बच्चों का कहना है कि फिल्म देखकर बहुत आनंद आया. उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा.

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